Право на покупку Родниковского свинокомплекса получила компания из Подмосковья

Единственным участником аукциона по продаже 100% уставного капитала ООО «Родниковский свинокомплекс» (Красноармейский район Челябинской области) стало ООО «Управление агроактивами» (Красногорск Московской области). В связи с этим торги признаны несостоявшимися. Об этом «Ъ-Южный Урал» сообщили в пресс-службе банка непрофильных активов «Траст».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«У банка есть право заключить договор с единственным участников торгов»,– сообщили в «Трасте». По условиям аукциона сумма сделки составит 1,1 млрд руб.

Помимо 100% уставного капитала Родниковского свинокомплекса в единый лот вошли права требования «Траста» к предприятию в размере более 2 млрд руб.

По данным «СПАРК Интерфакс», ООО «Управление агроактивами» было зарегистрировано в Московской области в 2016 году. 99,9% уставного капитала принадлежит Денису Майорову, 0,1% – Виталию Бочкову. В декабре прошлого года «Управление агроактивами» приобрело у группы «Черкизово» АО «Птицефабрика „Башкирская“» за 2 млрд руб. «Черкизово» в свою очередь купило актив за неделю до продажи в составе ГК «Русское зерно» у банка «Траст». «Управление агроактивами» связывают с агрохолдингом «Таврос».

ООО «Родниковский свинокомплекс» расположено в Красноармейском районе Челябинской области. Производственная мощность предприятия составляет 19 тыс. т мяса в год. Комплекс рассчитан на 105 тыс. голов свиней. Траст уже дважды пытался продать предприятие: в 2022 году за 2 млрд руб. и весной этого года за 1,2 млрд.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте