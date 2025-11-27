В Татарстане предлагают повысить размер взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов на 20%. Соответствующий проект постановления Кабинета Министров республики проходит антикоррупционную экспертизу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане планируют повысить минимальный взнос на капремонт на 20%

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ В Татарстане планируют повысить минимальный взнос на капремонт на 20%

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Согласно документу, с 1 января 2026 года минимальный размер взноса увеличится до 10,16 руб. за квадратный метр, до этого он составлял 8,47 руб.

Если постановление примут, оно вступит в силу с 1 января 2026 года.

Ранее сообщалось, что в Татарстане на капремонт домов в 2026–2028 годах выделят 25,6 млрд руб.

Анна Кайдалова