В Татарстане на капремонт домов в 2026–2028 годах выделят 25,6 млрд рублей

В Татарстане на капитальный ремонт многоквартирных домов в 2026–2028 годах выделят 25,6 млрд рублей. Соответствующее постановление опубликовал Кабмин республики.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Из этих средств 4,54 млрд направят из бюджета Татарстана, 3,22 млрд — из местных бюджетов, а 17,88 млрд обеспечат взносы собственников.

На 2026 год предусмотрено 9,06 млрд рублей, в 2027-м — 8,12 млрд, в 2028-м — 8,46 млрд рублей. Средства будут направлены на обновление инженерных систем, кровель, фасадов и лифтового оборудования.

В рамках программы в 2026 году планируется отремонтировать 706 домов, где проживает более 144 тыс. человек. В 2027 году капитальный ремонт пройдет в 690 домах, а в 2028-м — в 721. Всего улучшенные условия проживания получат почти 417 тыс. жителей республики.

Анна Кайдалова