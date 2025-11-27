ФСБ: «сторонник украинских нацистов» хотел взорвать памятник в Севастополе

В Севастополе суд арестовал местного жителя по делу о подготовке теракта. Он планировал устроить взрыв, заявили в региональном управлении ФСБ. В ведомстве утверждают, что мужчина был «сторонником украинской нацистской идеологии».

По версии следствия, подозреваемый собирал данные о военных объектах и «последствиях ракетных обстрелов ВСУ в регионе для размещения на различных проукраинских интернет-ресурсах». Также мужчину подозревают в том, что «с целью устрашения населения» он собирался взорвать самодельное взрывное устройство возле севастопольского памятного знака «300 лет Российскому флоту».

В отношении гражданина возбуждено уголовное дело о незаконном хранении взрывных устройств (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ), приготовлении к совершению террористического акта (ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 205 УК РФ). Подозреваемому грозит пожизненное лишение свободы.