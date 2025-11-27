Глава Удмуртии при открытии выборов мэра Ижевска: надо работать, засучив рукава

Глава Удмуртии Александр Бречалов открыл внеочередную сессию гордумы Ижевска, на которой изберут градоначальника из двух кандидатов, передает корреспондент «Ъ-Удмуртия».

«Одним из ключевых нововведений стала система избрания главы административного центра с единственно возможным безальтернативным способом избрания из числа кандидатов, представленных высшим должностным лицом субъекта РФ. Правом внесения предложений на пост главы Ижевска воспользовалась Общественная палата Удмуртии, предложившая кандидатуру действующего главы города Дмитрия Чистякова. Также предложение поступило от удмуртского реготделения партии ЛДПР. Оно предложило кандидатуру директор спортивной школы олимпийского резерва по футболу “Зенит-Ижевск” Максима Тенсина»,— отметил господин Бречалов.

Он добавил, что необходимо находить дополнительные источники по городу. «Быть максимально эффективными <...> Вне зависимости от ситуации от обстановки как перед республикой, так и перед страной стоят серьезные задачи. Мы одна команда, и надо работать, засучив рукава»,— добавил глава Удмуртии.

Главу Ижевска изберут депутаты гордумы на сессии тайным голосованием.

Ранее Дмитрий Чистяков заявлял, что планирует завершить проекты, начатые несколько лет назад. В частности, речь идет об объектах благоустройства — центральном квадрате, скверах, набережной и городском пляже, — а также о ремонте соцучреждений и завершении реконструкции ливневок. «Для меня важно, чтобы мои дети не хотели уехать из города. Для этого надо сделать очень многое»,— отметил кандидат в прямом эфире на телеканала «Моя Удмуртия» 19 ноября.

Господин Тенсин рассказывал «Ъ-Удмуртия» о большом опыте управленческой работе и прошлых участиях в конкурсе на пост главы Ижевска. «Для меня это возможность донести свою точку зрения по проблемам, которые есть в городе, — вне зависимости от того, кто будет принимать потом управленческие решения»,— добавил кандидат.

На новый формат выборов главы Ижевска — через согласование кандидатов главой республики — отреагировали в региональном отделении КПРФ. Первый секретарь рескома Иван Гвоздак назвал текущий выборный процесс «фикцией и профанацией». «Процедура не оставляет гражданам никакой возможности реально повлиять на исход так называемых “выборов”»,— сказал коммунист. «Красные» отказались выдвигать кандидата и будут голосовать против всех претендентов.

Эксперты полагают, что такой короткий список участников объясняется узким кругом общественных институтов, имеющих право на выдвижение, а также низкой привлекательностью муниципальной службы.

