Претендентов пара

Только двух кандидатов на пост мэра Ижевска предложили на рассмотрение главы Удмуртии Александра Бречалова. Правом выдвижения воспользовались Общественная палата Удмуртии и региональное отделение ЛДПР. Они предложили на должность главы города соответственно действующего мэра Дмитрия Чистякова и директора футбольного клуба «Зенит-Ижевск», политолога Максима Тенсина. Эксперты полагают, что такой короткий список участников объясняется узким кругом общественных институтов, имеющих право на выдвижение, а также низкой привлекательностью муниципальной службы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Даниил Иванов, Коммерсантъ Фото: Даниил Иванов, Коммерсантъ

Прием предложений по кандидатурам на пост главы Ижевска завершился 11 ноября. Напомним, по новым нормам законодательства главу города избирают депутаты гордумы из числа кандидатов, рассмотренных главой Удмуртии. Он должен представить в муниципальный парламент не менее двух претендентов на этот пост. Направлять свои предложения главе региона имеют право парламентские партии, Общественная палата Удмуртии, Совет муниципальных образований республики, Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления и гордума Ижевска.

6 ноября Общественная палата Удмуртии выдвинула на этот пост Дмитрия Чистякова, который возглавляет город с 2023 года. Предварительно на заседании была заслушана разработанная им концепция развития Ижевска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Действующий глава Ижевска Дмитрий Чистяков

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Действующий глава Ижевска Дмитрий Чистяков

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Господин Чистяков поблагодарил Общественную палату за поддержку его кандидатуры. «Возложенные на меня и на команду города задачи мы решали и решаем — пусть и не всегда сразу и легко, но точно с желанием сделать наш город комфортным, местом, откуда не захочется уезжать. Вместе с активом общественников мы реализовали немало полезных и нужных горожанам проектов. Постараюсь не подвести и в дальнейшем»,— прокомментировал действующий глава города.

Кандидатуру Дмитрия Чистякова также поддержали региональное отделение партии «Единая Россия» и Совет муниципальных образований Удмуртии.

Как сегодня сообщила пресс-служба главы и правительства республики, вторым кандидатом на пост Ижевска стал директор специализированной спортивной школы олимпийского резерва «Футбольный клуб “Зенит-Ижевск”» Максим Тенсин. Его выдвинуло удмуртское отделение ЛДПР.

Другие партии правом высказать свои предложения по кандидатам не воспользовались.

Максим Тенсин ранее уже участвовал в конкурсном отборе на пост главы Ижевска в 2018 году, а также в выборах разного уровня, долгое время был и. о. руководителя ижевского филиала РАНХиГС. Как он рассказал «Ъ-Удмуртия», решение о выдвижении было принято в связи с достаточно успешными для ЛДПР выборами в городскую думу. Партия получила свыше 18% голосов, заняв второе место.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Директор футбольного клуба «Зенит-Ижевск», политолог Максим Тенсин

Фото: Сергей Грачев, Коммерсантъ Директор футбольного клуба «Зенит-Ижевск», политолог Максим Тенсин

Фото: Сергей Грачев, Коммерсантъ

«В региональном отделении партии решили, что в условиях такой поддержки избирателей оно обязано принять участие в выдвижении кандидатов на пост главы города, чтобы реализовать наши предложения. Здесь наши позиции совпали — тем более что у меня большой опыт управленческой работы, и ранее я уже участвовал в конкурсе на пост главы города. Я видел, что уже написали некоторые СМИ: мол, “липовая оппозиция” подставила плечо аппарату главы и т. д. Так писать могут только люди, которые сами в принципе никаких решений никогда не принимали и ничего подобного не делали. Я прекрасно понимаю, какие у меня тут перспективы. Но, тем не менее, для меня это возможность донести свою точку зрения по проблемам, которые есть в городе, — вне зависимости от того, кто будет принимать потом управленческие решения»,— пояснил господин Тенсин.

Сам он низкую активность при выдвижении кандидатов объясняет вероятными сложностями при подготовке документов. Кроме того, любые «фильтры» в подобных выборных процедурах приводят к сокращению количества участников, считает он.

Вместе с документами о выдвижении он направил главе республики свою программу развития города. По его словам, она включает шесть последовательных решений, которые должны поменять ситуацию в городе к лучшему.

«Основной посыл — опора на те ресурсы, которые есть в распоряжении муниципальной власти. Мы понимаем, что чуда не произойдет и город не получит внезапно дополнительно 15 млрд руб. Поэтому важно сделать управление городом более эффективным, оценить качество работы ответственных лиц и с кем-то попрощаться, если показатели не достигаются. Кроме того, среди ключевых направлений работы — перспективное инвестиционное развитие и внедрение цифровых решений в сферу ЖКХ, транспортное обслуживание и т. д., повышение прозрачности муниципального управления для граждан и дальнейшее развитие территориальных органов самоуправления»,— рассказал господин Тенсин.

Поступившие предложения будут рассмотрены Александром Бречаловым в ближайшее время, сообщили в пресс-службе главы и правительства. Ближайшая сессия городской думы, на которой, вероятно, и будут представлены кандидаты, намечена на 20 ноября.

Политтехнолог, управляющий партнер коммуникационной группы «Первый советник» Дмитрий Микрюков столь узкий круг кандидатов на пост главы Ижевска связывает с особенностями нынешней процедуры, поскольку ограничен круг институтов, имеющих право выдвижения. В отличие от прежнего формата конкурса на мэрский пост поучаствовать может далеко не каждый. Вторым фактором он называет низкую привлекательность муниципальной службы, поскольку должность главы города предполагает большую нагрузку и риски, связанные с соблюдением законодательства.

«Даже в социальных сетях не было никаких заявлений от людей о желании стать мэром и обсуждения программы действий. Это говорит о том, что даже активисты понимают, что выдвинуться им невозможно. Я думаю, что отсутствие конкуренции даже на этом этапе скорее негативный момент, поскольку именно в острой борьбе рождаются хорошие идеи и сильные команды управленцев»,— считает эксперт.

По его мнению, выбор Общественной палаты в качестве института, который выдвинет Дмитрия Чистякова, сделан по двум причинам. Во-первых, это возможно добавить данному органу дополнительный политический вес. Во-вторых, ОП включает представителей различных общественных и религиозных организаций, бывших чиновников, и условно независима от органов власти. Поддержка «Единой России», имеющей большинство в гордуме, здесь абсолютно логично, добавляет господин Микрюков. Как и решение ЛДПР выдвинуть своего кандидата, будучи второй партией по поддержке избирателей в Ижевске.

Однако, по мнению Дмитрия Микрюкова, ранее в пару к основному кандидату выдвигали соперников с большим политическим весом. В 2023 году Дмитрий Чистяков конкурировал с председателем Общественной палаты Ижевска Александром Бадицей, а предыдущий мэр Олег Бекмеметьев — с Виктором Шестаковым, ныне главой Сарапула. Остальные партии не воспользовались возможностью направить своих кандидатов, потому что им особо некого предложить, полагает эксперт.

Отметим, что в 2023 году на пост главы Ижевска изначально претендовало 20 человек, а в 2020-м — семь.

Оба претендента на пост главы города представят депутатам гордумы свои программы. «Сейчас от будущего градоначальника депутаты и горожане ждут не столько плана мероприятий, сколько дорог отремонтируют, сколько объектов построят и т. п., а стратегию развития города. Самое важное — остановить отток населения из Ижевска. Все остальные действия должны быть направлены на решение этой проблемы»,— полагает господин Микрюков.

Михаил Красильников