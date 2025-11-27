Крупные промпредприятия Китая с начала года нарастили прибыль на 1,9%

Совокупная прибыль основных промышленных предприятий Китая в январе—октябре выросла к аналогичному периоду прошлого года на 1,9%, до $833 млрд, следует из опубликованных в четверг данных Государственного статистического управления КНР. Отчет охватывает предприятия с годовой выручкой не менее $2,8 млн, передает «Синьхуа».

Наиболее значительно увеличилась прибыль в производственном секторе — на 7,7%, до $630 млрд. Отдельно отмечается рост доходов на 12,8% в производстве электронного оборудования, а также в цветной металлургии (на 14%). Вместе с тем, фиксируется падение прибыли добывающей отрасли на 27,8%, что связывается со снижением мировых цен на сырье.

Ранее сообщалось о росте объемов промпроизводства в КНР в октябре на 4,9% к октябрю прошлого года. Это ниже сентябрьского роста в 6,5% и хуже прогнозов аналитиков, ожидавших роста в 5,5%.

Эрнест Филипповский