Китайские экономические показатели существенно замедлились в октябре

Национальное статистическое бюро КНР сообщило, что по итогам октября инвестиции в основной капитал предприятий упали на 11,4%. Это стало крупнейшим снижением с начала 2020 года, когда в Китае вступили в силу коронавирусные ограничения. С января по октябрь инвестиции в основной капитал сократились на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Инвестиции в недвижимость с января по октябрь включительно упали на 14,7%.

При этом инвестиции в обрабатывающую промышленность выросли в октябре на 2,7%, а затраты на коммунальные услуги, включая электроэнергию, топливо и водоснабжение, увеличились на 12,5%. Промышленное производство в октябре выросло на 4,9%, что ниже сентябрьского роста в 6,5% и хуже прогнозов аналитиков, ожидавших, что в октябре рост составит 5,5%.

Розничные продажи в Китае в октябре выросли на 2,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такая динамика оказалась выше прогнозов аналитиков, опрошенных Reuters (2,8%). При этом темпы роста данного показателя сокращаются в Китае уже пятый месяц подряд и, согласно данным LSEG, достигли в этом году самого низкого уровня.

Евгений Хвостик