Папа Римский встретится с Эрдоганом в Турции во время первой зарубежной поездки

Папа римский Лев XIV сегодня вылетает в Турцию, откуда начинается его первая зарубежная поездка с момента избрания, сообщает AFP. Он встретится с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, выступит перед властями, представителями гражданской общественности и дипломатами.

Ожидается, что свои речи Папа будет произносить на английском — для охвата наиболее широкой аудитории. Вероятно, первая его речь будет посвящена диалогу с исламским миром. Христиане в этой стране составляют лишь 0,1% от 86-миллионного населения, большинство которого исповедует ислам суннитского толка.

Завтра в Анкаре папа римский посетит мавзолей Мустафы Кемаля Ататюрка. В пятницу по приглашению Константинопольского патриарха Варфоломея, он примет участие в молитве на берегу озера Изник в связи с празднованием 1700-летия Первого Никейского собора (собрания епископов в 325 году, где был принят Крест как символ веры).

Агентство отмечает, что несмотря на «рост религиозного национализма в Турции» и превращение собора Святой Софии (памятнику архитектуры более 1000 лет) из музея в мечеть в 2020 году, Ватикан стремится поддерживать диалог с Анкарой.

