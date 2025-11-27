Курганские власти разъяснили ситуацию с похищением матерью выплаты у дочери

Администрация Кургана прокомментировала ситуацию, описанную в программе «Мужское и женское», где подросток рассказала о похищении выплаты после гибели ее отца на СВО матерью. В полицию направили обращение для проверки, был ли факт незаконного снятия денежных средств, сообщает пресс-служба мэрии.

Как заявляли в телепрограмме, мать девушки без ее ведома потратила выплату в 10 млн руб. и приобрела на нее дом, где проживает со своим сожителем и другими детьми. Ситуацией заинтересовались в СУ СКР по Курганской области и завели дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Однако, как отмечают в пресс-службе администрации, в эфире показали не весь комментарий сотрудников органов опеки, что исказило сказанное. Так, сотрудники ведомства сразу после обращения подростка выехали в семью. Мать утверждала, что купила дом на другие средства, а деньги со счета дочери снимала только с ее согласия и тратила на девушку. Подтверждающих документов о наличии или снятии средств со счета ни у одной стороны не было. Органы опеки не могут иметь доступ к такой информации, ведь она относится к банковской тайне. В полицию направили обращение для выяснения.

Кроме того, на момент обращения мать и дочь вместе не проживали. С ними работали кризисные психологи, семье разъяснили, что подросток должна жить с родственниками. Сейчас они живут вместе. До совершеннолетия девочки опека будет сопровождать данную семью. Однако с учетом озвученных в программе фактов администрация проводит служебную проверку в отношении руководителя и сотрудника отдела опеки и попечительства департамента социальной политики мэрии, по результатам которой будут приняты соответствующие меры.

Виталина Ярховска