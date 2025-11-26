Жительницу Кургана подозревают в хищении у дочери выплаты за гибель отца на СВО

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Курганской области Сергею Степанову доложить о ходе расследования уголовного дела о мошенничестве в отношении подростка. Мать несовершеннолетней девочки, подозревается в присвоении выплаты дочери за гибель отца на специальной военной операции, сообщает пресс-служба госоргана.

О ситуации стало известно из эфира федерального телеканала. Подросток из Кургана после гибели отца на СВО получила выплату в размере 10 млн руб. Однако мать девушки присвоила себе деньги и купила на них дом, где теперь живет вместе с новой семьей.

Следственные органы СКР по Курганской области возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Кроме того, будет дана правовая оценка действиям или бездействию органов опеки по ст. 293 УК РФ (халатность).

Виталина Ярховска