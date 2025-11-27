Трафик нейросетей в России вырос в шесть раз

За десять месяцев 2025 года совокупный трафик на ИИ-сервисы вырос почти в шесть раз. Это следует из данных аналитической компании Digital Budget, с которыми ознакомился “Ъ”.

Лидером из топ-5 чатов стал ChatGPT c долей в 39,9% от суммарного количества визитов на все нейросети. На втором месте — Deepseek с долей в 27,8%, на третьем — GigaChat, его доля составила 7,3%. Четвертое и пятое места заняли китайский Qwen с 6,6% и «Алиса AI» (ранее YandexGPT) — 5,7%.

При этом совокупная доля трафика на российские решения GigaChat и «Алису AI» составила всего 13%. Пользователи все чаще оценивают не просто «понимание русского языка», а глубину и контекстную актуальность ответов, где новые чат-боты могут дать больше, считают аналитики.

За аналогичный период 2024 года, по данным Digital Budget, топ-5 занимали ChatGPT (69,3%), Perplexity (7,6%), «Алиса AI» (7,1%), Gemini (5,4%) и GigaChat (3,3%). Участники рынка уверены, что в дальнейшем трафик на ИИ-чаты будет расти.

