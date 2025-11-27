В ИИ все боты хороши

За десять месяцев 2025 года совокупный трафик на ИИ-сервисы вырос почти в шесть раз. Лидером из топ-5 платформ в России стал ChatGPT, его доля достигла почти 40%, на втором месте — Deepseek, на третьем — GigaChat. При этом совокупная доля трафика на российские решения GigaChat и «Алису AI» составила всего 13%. Пользователи все чаще оценивают не просто «понимание русского языка», а глубину и контекстную актуальность ответов, где новые чат-боты могут дать больше, считают аналитики.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с данными аналитической компании Digital Budget о популярности 12 наиболее используемых в России ИИ-платформ. Из них следует, что совокупный трафик проанализированных нейросетей за январь—октябрь 2025 года увеличился почти в шесть раз год к году.

Лидером из топ-5 чатов стал ChatGPT c долей в 39,9% от суммарного количества визитов на все нейросети.

На втором месте — Deepseek с долей в 27,8%, на третьем — GigaChat, его доля составила 7,3%. Четвертое и пятое места заняли китайский Qwen с 6,6% и «Алиса AI» (ранее YandexGPT) — 5,7%.

За аналогичный период 2024 года, по данным Digital Budget, топ-5 занимали ChatGPT (69,3%), Perplexity (7,6%), «Алиса AI» (7,1%), Gemini (5,4%) и GigaChat (3,3%). В исследовании учитывался входящий десктопный и мобильный трафик, без учета мобильных приложений. Пятерка лидеров аккумулировала 87% доли всего входящего трафика выборки.

В «Сбере» рассказали “Ъ”, что в этом году компания расширила функционал GigaChat для широкого круга задач. Так, аудитория сервиса выросла в десять раз, а ежемесячно нейросеть используют 19 млн человек, говорят в компании. В «Яндексе» заявили “Ъ”, что результаты исследования «идут вразрез с данными независимых исследователей этого рынка», однако своей статистики там не привели. Ранее Mediascope опубликовал данные по охвату наиболее популярных ИИ-сервисов среди пользователей из РФ за октябрь 2025 года. Исходя из них «Алису AI» использует 14,3% населения, DeepSeek — 9,4%, GigaChat — 4%, ChatGPT — 3,5%, Perplexity AI — 1,4% и Сharacter AI — 0,8%. В Mediascope отказались от комментариев.

Участники рынка считают, что в дальнейшем трафик на ИИ-чаты будет только расти.

«Мы видим все больше интеграций нейросетей в браузеры, операционные системы, профессиональные инструменты»,— объясняет директор по инновациям компании Fork-Tech Владислав Лаптев. С каждым новым таким релизом будет расти доверие пользователей к технологии, за 2026 год трафик ИИ-сервисов вырастет минимум на 30%, считает он.

Снижение доли «Алисы AI» и изменение позиций лидеров среди российских решений Владислав Лаптев объясняет тем, что команда «Яндекса» сместила фокус не на продвижение самой «Алисы» как чата, а на ее интеграцию в экосистему продуктов компании. Доля GigaChat, по его мнению, выросла из-за того, что «Сбер» делает большую работу по продвижению их ИИ, в которую входят регулярные релизы новой версии модели, активное продвижение в Telegram и продвинутые пользовательские приложения. С ним соглашается независимый эксперт в сфере искусственного интеллекта Алексей Лерон и добавляет, что пользователи все чаще оценивают не просто «понимание русского языка», а глубину и контекстную актуальность ответов, где новые чат-боты могут дать больше.

26 процентов населения составил совокупный месячный охват сервисов искусственного интеллекта в России, по данным Mediascope.

За последний год рынок open-source ИИ-моделей значительно расширился, преимущественно за счет разработок из Китая, говорит основатель ИИ-поиска «Жижи» Алексей Нечаев. Качество этих моделей заметно выросло, что привело к усилению конкуренции с ведущими коммерческими решениями, продолжает он. «В ближайшее время будет появляться больше open-source-моделей, таких как Qwen, DeepSeek и MiniMax. Однако данные для обучения в интернете исчерпываются, и качество этих моделей постепенно приблизится к ChatGPT»,— считает господин Нечаев. Сейчас им не хватает инвестиций для мощных вычислений, но к 2026 году эта проблема решится, заключает эксперт.

Варвара Полонская