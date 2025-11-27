В Забайкалье повысили транспортный налог впервые за 10 лет

Депутаты законодательного собрания Забайкальского края приняли решение повысить ставки транспортного налога в среднем на 20%. В сообщении пресс-службы парламента уточняется, что ставки не менялись последние 10 лет. Поправки вступят в силу с 1 января 2026 года.

Владельцы машин малой мощности двигателя до 100 л.с. будут платить 850 руб. (в настоящее время — 700 руб.). За двигатель с мощностью от 100 до 150 л.с. потребуется заплатить 1,2 тыс. руб. (сейчас — 1 тыс. руб.).

Увеличение ставок транспортного налога позволит дорожному фонду Забайкалья дополнительно собрать в 2027 году порядка 172,1 млн руб., полагают местные власти.

Влад Никифоров