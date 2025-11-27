В Челябинске суд оставил в СИЗО мать девочки, чье тело нашли в диване

Челябинский областной суд оставил без изменений постановление первой инстанции об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу 43-летней жительнице Башкирии. Ее обвиняют в убийстве пятилетней дочери, тело которой нашли в диване съемной квартиры (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ), сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Адвокат просил освободить фигурантку из-под стражи, указывая, что основанием избрания такой меры пресечения стала только тяжесть предъявленного обвинения. Прокуратура же доказывала, что жительница соседнего региона может сбежать — ее задержали в другом городе, а в квартире, где нашли тело девочки, проведена уборка химическими веществами. Облсуд согласился с позицией надзорного ведомства и оставил постановление Калининского районного суда Челябинска от 5 ноября без изменений. Фигурантка пробудет в СИЗО до 3 января 2026 года.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, 3 ноября в квартире дома по улице 250-летия Челябинска обнаружили мертвую маленькую девочку с колото-резаными ранами. Тело находилось в диване. Его нашла собственница квартиры, сдававшейся в аренду.

На следующий день сотрудники полиции задержали на территории Республики Башкортостан мать ребенка и доставили в Челябинск. По данным СМИ, фигурантка отрицает вину в убийстве, утверждая, что дочь утонула еще месяц назад.

Виталина Ярховска