В Челябинске суд отправил в СИЗО мать девочки, чье тело нашли в диване

Калининский районный суд Челябинска избрал меру пресечения в виде заключения под стражу 43-летней жительнице Башкирии, обвиняемой в убийстве пятилетней дочери, тело которой нашли в диване съемной квартиры. Фигурантка будет находиться в следственном изоляторе как минимум до 3 января 2026 года, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.

Жительнице соседнего региона предъявлено обвинение в совершении преступления по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, 3 ноября в квартире дома по улице 250-летия Челябинска обнаружили мертвую маленькую девочку с колото-резаными ранами. Тело находилось в диване. Его обнаружила собственница квартиры, сдававшейся в аренду.

На следующий день сотрудники полиции задержали на территории Республики Башкортостан мать ребенка и доставили в Челябинск. По данным СМИ, фигурантка отрицает вину в убийстве, утверждая, что дочь утонула еще месяц назад.