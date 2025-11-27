Китай подверг критике правящую партию Тайваня за траты на вооружение
Администрация Демократической прогрессивной партии (ДПП) Тайваня несет ответственность за растрачивание на закупку вооружений средств, которые могли бы использоваться для повышения благосостояния жителей и развития экономики острова. Такое заявление в среду сделал представитель Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Пэн Цинъэнь.
«Тенденция к воссоединению Китая неудержима. Попытки добиться "независимости", опираясь на поддержку США или военную силу, обречены на провал», — приводит слова чиновника агентство «Синьхуа». Он предупредил, что милитаризация лишь подтолкнет Тайвань к катастрофе, и подчеркнул, что США относятся к острову как к пешке в игре для сдерживания континентальной части Китая.
Заявление последовало в ответ на публикацию главы администрации Тайваня Лая Циндэ в Washington Post, где он сообщил о планах формирования специального оборонного бюджета в размере $40 млрд под закупки вооружений в США.
Ранее Лай Циндэ сообщал о планах доведения оборонного бюджета в 2026 году до 3% от ВВП, а к 2030 году — до 5% от ВВП. По данным военных специалистов Китая, объем американских военных поставок на Тайвань за последние годы превысил $70 млрд.