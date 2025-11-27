Администрация Демократической прогрессивной партии (ДПП) Тайваня несет ответственность за растрачивание на закупку вооружений средств, которые могли бы использоваться для повышения благосостояния жителей и развития экономики острова. Такое заявление в среду сделал представитель Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Пэн Цинъэнь.

«Тенденция к воссоединению Китая неудержима. Попытки добиться "независимости", опираясь на поддержку США или военную силу, обречены на провал», — приводит слова чиновника агентство «Синьхуа». Он предупредил, что милитаризация лишь подтолкнет Тайвань к катастрофе, и подчеркнул, что США относятся к острову как к пешке в игре для сдерживания континентальной части Китая.

Заявление последовало в ответ на публикацию главы администрации Тайваня Лая Циндэ в Washington Post, где он сообщил о планах формирования специального оборонного бюджета в размере $40 млрд под закупки вооружений в США.

Ранее Лай Циндэ сообщал о планах доведения оборонного бюджета в 2026 году до 3% от ВВП, а к 2030 году — до 5% от ВВП. По данным военных специалистов Китая, объем американских военных поставок на Тайвань за последние годы превысил $70 млрд.

