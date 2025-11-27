Более 25 тысяч украинцев пересекли границу с Россией с начала 2025 года

С начала года российскую границу пересекли 25 352 гражданина Украины, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные статистики. Большая часть из них — 23 867 человек — совершали частные поездки. По деловым целям границу пересекали 1094 человека, туристическим — 103. Транзитом проследовал 31 человек.

Основным способом въезда стала авиация: этим транспортом воспользовались 24 399 граждан Украины. Автомобильные переезды выбрали 871 человек, пеший порядок въезда — 79 граждан. Железнодорожным транспортом воспользовались трое.

С октября 2023 года для украинцев старше 14 лет, прибывающих из третьих стран, действует особый порядок въезда в Россию. Им доступны только два пункта пересечения границы: контрольно-пропускной пункт «Лудонка» в Псковской области и аэропорт Шереметьево в Москве.