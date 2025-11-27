Вице-премьер Григоренко поручил государственным органам больше использовать ИИ

Вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко поручил ведомствам до 1 декабря представить предложения по интеграции технологий искусственного интеллекта (ИИ) в свои информационные системы. Это следует из документа с поручениями, с которыми ознакомились «Ведомости».

Согласно документу, Минцифры должно до 25 декабря проанализировать инициативы ведомств («Ведомости» не уточняет, каких именно) и включить их в планы цифровой трансформации на 2026 год.

Господин Григоренко на «правительственном часе», прошедшем накануне в Совете федерации, хвалил ИИ: называл его инструментом, который «повышает эффективность решений на двузначные проценты». Он уверял, что правительство уже использует искусственный интеллект в системе управления национальными проектами, повседневной работе аппарата правительства и для решения проблем регионов.

Нейросеть, говорил господин Григоренко, может как проверять орфографию, так и оценивать проведенную работу и давать прогнозы о том, какие результаты она принесет. По его словам, нейросети уже используются для мониторинга нацпроектов с точностью прогнозов 96%, обработки документов и персонификации госуслуг.

О чем еще говорил господин Григоренко в Совете федерации — в материале «Ъ» «У "цифры" спросили о практической пользе».