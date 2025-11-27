Паслер выступил против ликвидации управленческих округов Свердловской области

Решение первого губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя о создании управленческих округов на территории субъекта и включение их руководителей в состав регионального правительства в 1996 году было «правильным решением», заявил глава Среднего Урала Денис Паслер на пресс-конференции. «Не просто так они создавались. Даже когда я работал в правительстве Свердловской области, у управляющих округами был соответствующий статус, немало задач и обязанностей, которые перед ними лежали, и они их решали. И на сегодняшний день немало задач я перед ними ставлю, и мы их вместе отрабатываем»,— пояснил он.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

На территории Свердловской области создано пять управленческих округов. Восточным (включает 32 муниципалитета, административный центр — Ирбит) руководит экс-глава Байкаловского района Николай Клевец, Южным (14; Каменск-Уральский) — бывший советник первого заместителя губернатора Владимир Шауракс, Горнозаводским (12; Нижний Тагил) — экс-мэр Невьянска Евгений Каюмов, Западным (20, Первоуральск) — бывший глава управления по взаимодействию с органами МСУ региона Андрей Язьков, Северным (15, Краснотурьинск) — бывший мэр Волчанска Александр Вервейн.

Центральный управленческий округ, который должен был включить в себя Екатеринбург и города-спутники областного центра, образован не был. Столица региона является единственным муниципалитетом Среднего Урала, который не вошел ни в один из управленческих округов.

