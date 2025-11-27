ФАС предупредила ритейлеров о недопустимости завышения цен перед Новым годом

Федеральная антимонопольная служба напомнила продавцам, что необоснованно повышать цены перед новогодними праздниками, когда растет спрос, недопустимо. Ведомство будет пресекать любые нарушения, если обнаружит недобросовестное поведение по отношению к покупателям, сообщила пресс-служба.

ФАС разослала предупреждение в отраслевые объединения и федеральные торговые сети. Среди них — Ассоциация компаний розничной торговли, Союз независимых сетей России, сети группы компаний «Х5», «Магнит», «Дикси», «Ашан», «О’Кей», «Лента», «Азбука вкуса» и другие.

В ФАС отчитались, что такие предупреждения ведомство рассылает ежегодно. Грядущие новогодние праздники продлятся 12 дней — с 31 декабря 2025 г. по 11 января 2026 г.