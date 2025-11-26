В Приднестровье обвинили спецслужбы Молдавии в попытках срыва выборов

Министерство государственной безопасности Приднестровья заявило о попытках молдавских спецслужб сорвать предстоящие выборы в непризнанной республике. Как сообщает ведомство, в отношении сотрудников избирательных комиссий применяются телефонные угрозы и шантаж, чтобы склонить их к увольнению, заявили «РИА Новости» в ведомстве.

Жителям Приднестровья, которые имеют молдавское гражданство, в Молдавии угрожают возбуждением уголовного дела по статье «О сепаратизме», утверждают в ведомстве. «Тем, кто оформляет молдавское гражданство, заявляют, что решение о его выдаче зависит от представителей силовых структур Республики Молдова»,— добавили там.

Тирасполь направил официальные обращения в ОБСЕ и молдавским властям с требованием провести проверку.

30 ноября в Приднестровье запланированы выборы 33 депутатов Верховного совета, 469 депутатов местных советов и 76 глав сельских поселений.