Умерла модельер Пэм Хогг, наряды которой носили Леди Гага и Рианна

Умерла шотландская модельер Пэм Хогг, которая создавала образы для певицы Рианны, актрисы Кейт Мосс и других звезд, передает BBC со ссылкой на сообщение семьи модельера.

Наряды, созданные Пэм Хогг, носили Леди Гага, Кайли Миноуг, Наоми Кэмпбелл, Клаудия Шиффер и другие знаменитости. Дизайнер славилась эксцентричными и экстравагантными нарядами.

Точный возраст Пэм Хогг неизвестен. По данным некоторых СМИ, ей было около 60 ле. Однако в 2018 году она заявила The Guardian, что не раскрывает свой возраст. Модельер закончила школу искусств в Глазго, а позже продолжила обучение в Королевском колледже искусств в Лондоне. Госпожа Хогг выпустила свою первую коллекцию одежды в 1981 году.

Близкие Пэм Хогг сообщили, что дизайнер скончалась в хосписе Святого Иосифа в окружении близких. Причина смерти не уточняется.

«Только не называйте меня нормальной»

Пэм Хогг (в центре) известна тем, что никогда не называла свой возраст. Считается, что на момент смерти ей было за 60 лет

Пэм Хогг (в центре) известна тем, что никогда не называла свой возраст. Считается, что на момент смерти ей было за 60 лет

Фото: Suzanne Plunkett / Reuters

Модель в кокошнике из коллекции Пэм Хогг осень/зима 2012 на Лондонской неделе моды

Модель в кокошнике из коллекции Пэм Хогг осень/зима 2012 на Лондонской неделе моды

Фото: Suzanne Plunkett / Reuters

Модели на показах Пэм Хогг нередко выходили на сцену обнаженными. Сама дизайнер объясняла, что для нее это «все равно что рисовать обнаженную натуру»

Модели на показах Пэм Хогг нередко выходили на сцену обнаженными. Сама дизайнер объясняла, что для нее это «все равно что рисовать обнаженную натуру»

Фото: Suzanne Plunkett / Reuters

Коллекция Пэм Хогг сезона осень/зима-2010 (на фото) получила название «Богини на войне»

Коллекция Пэм Хогг сезона осень/зима-2010 (на фото) получила название «Богини на войне»

Фото: Suzanne Plunkett / Reuters

Свою первую коллекцию Хогг выпустила в 1981 году, когда ей было чуть больше 20 лет, а через несколько лет открыла собственный магазин

Свою первую коллекцию Хогг выпустила в 1981 году, когда ей было чуть больше 20 лет, а через несколько лет открыла собственный магазин

Фото: Suzanne Plunkett / Reuters

Облегающие блестящие комбинезоны — одна из визитных карточек Пэм Хогг

Облегающие блестящие комбинезоны — одна из визитных карточек Пэм Хогг

Фото: Henry Nicholls / Reuters

Пэм Хогг работала с лайкрой, кожей, тюлем, капроном, ПВХ, переработанными материалами и переосмысливала вещи из архивных коллекций

Пэм Хогг работала с лайкрой, кожей, тюлем, капроном, ПВХ, переработанными материалами и переосмысливала вещи из архивных коллекций

Фото: Henry Nicholls / Reuters

Актриса и активист Роуз Макгоун на показе дизайнера на Лондонской неделе моды в 2018 году

Актриса и активист Роуз Макгоун на показе дизайнера на Лондонской неделе моды в 2018 году

Фото: Henry Nicholls / Reuters

«Каждая женщина, которая когда-либо примеряла один из моих комбинезонов, говорила: &quot;Боже мой, я не могу это носить!&quot; — делилась в интервью Пэм Хогг.— Я всегда говорю им просто примерить. Когда они это делают, они мгновенно чувствуют себя сильнее»

«Каждая женщина, которая когда-либо примеряла один из моих комбинезонов, говорила: "Боже мой, я не могу это носить!" — делилась в интервью Пэм Хогг.— Я всегда говорю им просто примерить. Когда они это делают, они мгновенно чувствуют себя сильнее»

Фото: Henry Nicholls / Reuters

Кожаные куртки с заклепками, экстравагантные боди, вычурные головные уборы чередовались с летящими платьями с гиперженственными силуэтами

Кожаные куртки с заклепками, экстравагантные боди, вычурные головные уборы чередовались с летящими платьями с гиперженственными силуэтами

Фото: Henry Nicholls / Reuters

Дизайнер не боялась экспериментировать с яркими цветами и материалами

Дизайнер не боялась экспериментировать с яркими цветами и материалами

Фото: Henry Nicholls / Reuters

Пэм Хогг всегда носила ярко-желтые волосы, тем самым подчеркивая свою непохожесть на других. «Я ловлю эти фрагменты, которые парят у меня в голове, крошечные осколки, которые сталкиваются и в конце концов встают на свои места, как пазл»,— описывала она свой метод работы

Пэм Хогг всегда носила ярко-желтые волосы, тем самым подчеркивая свою непохожесть на других. «Я ловлю эти фрагменты, которые парят у меня в голове, крошечные осколки, которые сталкиваются и в конце концов встают на свои места, как пазл»,— описывала она свой метод работы

Фото: Henry Nicholls / Reuters

