Умерла модельер Пэм Хогг, наряды которой носили Леди Гага и Рианна

Умерла шотландская модельер Пэм Хогг, которая создавала образы для певицы Рианны, актрисы Кейт Мосс и других звезд, передает BBC со ссылкой на сообщение семьи модельера.

Наряды, созданные Пэм Хогг, носили Леди Гага, Кайли Миноуг, Наоми Кэмпбелл, Клаудия Шиффер и другие знаменитости. Дизайнер славилась эксцентричными и экстравагантными нарядами.

Точный возраст Пэм Хогг неизвестен. По данным некоторых СМИ, ей было около 60 ле. Однако в 2018 году она заявила The Guardian, что не раскрывает свой возраст. Модельер закончила школу искусств в Глазго, а позже продолжила обучение в Королевском колледже искусств в Лондоне. Госпожа Хогг выпустила свою первую коллекцию одежды в 1981 году.

Близкие Пэм Хогг сообщили, что дизайнер скончалась в хосписе Святого Иосифа в окружении близких. Причина смерти не уточняется.