Трое ранены в результате атаки дронов по Белгородской области

Белгородская область вновь была атакована ВСУ с применением дронов. Под удар попал Грайворонский округ, где пострадали трое мирных жителей. Информация об этом была опубликована губернатором Вячеславом Гладковым в его Telegram-канале.

По данным губернатора, инцидент произошел в селе Доброивановка, где дрон поразил движущийся автомобиль: пострадали трое находившихся в нем человек. Все они были доставлены в Грайворонскую центральную районную больницу. У мужчины и женщины диагностированы баротравмы. У третьей пострадавшей медики выявили ожоги обеих кистей и баротравму. Помощь оказана, госпитализация предложена, однако все пострадавшие от нее отказались. Транспортное средство получило повреждения.

Помимо этого, в Грайворонском округе от детонации FPV-дрона на территории частного дома повреждены остекление, забор и газовая труба. Еще у одного частного дома выбиты окна и поврежден фасад.

На окраине города Шебекино от детонации FPV-дрона поврежден движущийся автомобиль, о пострадавших не сообщалось. В селе Мешковое Шебекинского округа дрон атаковал припаркованный автобус. В Валуйском округе в Посохово в результате аналогичного инцидента была разбита часть кузова еще одного транспортного средства.

В Белгородском округе в Октябрьском дрон повредил входную группу частного дома, а в Нечаевке разрушения получила кровля частного дома.

Анна Швечикова