В Подмосковье загорелся ресторан «Роза ветров»

В подмосковном поселке Голубое в Солнечногорском районе рядом с ЖК «Мелодия леса» загорелся ресторан «Роза ветров», сообщила пресс-служба МЧС по Московской области РБК. Вокруг здания находятся жилые дома.

По данным ведомства, пожар охватил кровлю двухэтажного здания, площадь возгорания — 750 кв. м. До прибытия спасательных служб из здания эвакуировали 15 человек. Пострадавших нет, сообщают в МЧС. На первом этаже здания расположен ресторан, на втором — офисы.

Для тушения пожара привлечены 30 спасателей и 11 единиц техники, сообщает инфопортал Зеленограда.