Папа Лев XIV запретил католикам полигамные и полиаморные отношения

Папа Лев XIV одобрил новый регламент Римской курии. В нем католиков призвали стремиться к браку с одним супругом на всю жизнь и отказаться от полигамных и полиаморных отношений.

Папа Лев XIV

Фото: Remo Casilli / Reuters Папа Лев XIV

Фото: Remo Casilli / Reuters

Ватикан раскритиковал практику многоженства в Африке, в том числе среди членов церкви. В указе отметили, что брак считается пожизненным обязательством между одним мужчиной и одной женщиной. «Каждый подлинный брак — это единство, состоящее из двух личностей, которое требует настолько близких и всеобъемлющих отношений, что их невозможно разделить с другими»,— отмечается в документе.

Вопрос о соблюдении учения Церкви о многоженстве обсуждался на саммитах в Ватикане в 2023 и 2024 годах с участием кардиналов и епископов из разных стран. Их проводил папа римский Франциск. Споры вызвала ситуация с католиками в Африке. Многие из них придерживались давних культурных традиций вступать более чем в один брак. Обсуждался также рост полиаморных отношений в некоторых западных странах.