Росавиация утвердила перечень субсидируемых рейсов из Екатеринбурга на 2026 год

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) утвердило перечень субсидируемых маршрутов на 2026 год. В документе, опубликованном на сайте ведомства, указаны 305 направлений, в том числе 30 из Екатеринбурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

При этом только 14 маршрутов из них будут софинансироваться Свердловской областью: Волгоград, Абакан, Астрахань, Барнаул, Горно-Алтайск, Кемерово, Махачкала, Мурманск, Нижний Новгород, Новокузнецк, Омск, Оренбург, Саратов и Томск. Размер финансирования будет варьироваться от 25% до 47,5%.

Остальные маршруты будут финансироваться за счет средств других регионов. Так, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра (ХМАО-Югра) возьмет на себя 50% стоимости рейсов в Белоярский, Нижневартовск, Нягань, Советский, Урай и Ханты-Мансийск. Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) покроет 51% расходов на рейсы в Салехард, Надым и Ноябрьск.

Количество субсидируемых маршрутов в Екатеринбург и из него в 2026 году на 37,5% меньше, чем в прошлом году. Для сравнения, в 2025 году было утверждено 293 субсидируемых направления , из них 48 маршрутов касались Екатеринбурга.

Из нового перечня исключены рейсы в Архангельск, Ставрополь, Тобольск, Тюмень, Томск и Ульяновск. Кроме того, отменены субсидии для полетов в Калугу, Пензу, Улан-Удэ и Киров, финансировавшихся властями регионов-партнеров.

Полина Бабинцева