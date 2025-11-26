С прибыли взяли процентные

Несмотря на рекордный рост комиссионных доходов, чистая прибыль Московской биржи (MOEX: MOEX) по итогам третьего квартала 2025 года упала на 25%, до 17,3 млрд руб. Причиной этого стало значительное сокращение процентных доходов, которое связано со снижением ставок на долговом рынке и с сокращением средств на клиентских счетах. Участники рынка ожидают сохранения тенденции до конца года: обновления рекордов по комиссионным доходам биржи в условиях массовых размещений облигаций при более чем скромных доходах процентных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Чистая прибыль группы Московской биржи по МСФО в третьем квартале 2025 года составила 17,3 млрд руб., на четверть меньше, чем годом ранее. При этом аналитики, опрошенные «Интерфаксом» накануне, ожидали даже более скромных результатов — 15,8 млрд руб. Значительное снижение главного финансового показателя торговой площадки обусловлено сокращением процентных доходов на фоне снижения ключевой ставки и роста ставки налога на прибыль с 20% до 25% в начале года, объясняет старший инвестиционный консультант «Газпромбанк Инвестиции» Давид Григорьев.

Так, в третьем квартале 2024 года процентные доходы биржи превышали 24 млрд руб., а в июле—сентябре 2025 года их объем сократился в 1,5 раза, до 15,7 млрд руб. Главная причина такого снижения в сокращении средств, размещаемых в финансовых организациях, поясняет аналитик ИК «Вектор Капитал» Алексей Головинов.

Эти потери не смогли компенсировать рекордные комиссионные доходы, которые в отчетном квартале достигли 19,4 млрд руб., превысив показатель прошлого года на 30%.

Причиной этого стало значительное увеличение объема торгов почти на всех ключевых рынках, отмечают эксперты. Так, доходы от предоставления услуг на фондовом рынке выросли на 27%, до почти 5 млрд руб., на денежном рынке — на 28%, до 4,8 млрд руб., на срочном рынке — на 41,5%, до 3 млрд руб. Причем лидером роста на фондовом рынке стал сегмент облигаций, увеличившийся вдвое по сравнению с прошлым годом. «Такой рост, вероятно, связан с улучшением конъюнктуры на облигационном рынке на фоне начавшегося цикла снижения ключевой ставки»,— отмечает аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов.

В третьем квартале 2024 года ключевая ставка постепенно повышалась с 19% годовых до рекордных 21% годовых, тогда как в 2025 году происходило ее снижение, вплоть до 17% в конце сентября. При этом эмитенты активно выходили на рынок заимствований, а объемы размещений оказывались рекордными для этих месяцев (см. “Ъ” от 6 ноября). При этом объемы торгов акциями в третьем квартале остались практически на том же уровне, что и в прошлом году, составили менее 9 трлн руб., комиссионные доходы по ним выросли всего на 0,5%, до 2,7 млрд руб.

Результаты третьего квартала могли быть заметно ниже на фоне роста административных расходов, и прежде всего расходов на рекламу и маркетинг. По итогам отчетного периода они почти достигли 3 млрд руб., что на треть больше, чем в прошлом году. На Московской бирже пояснили, что такие вложения «способствовали дальнейшему росту клиентской базы» маркетплейса «Финуслуги» (выручка которого превысила 1,8 млрд руб. за квартал). Вместе с тем торговая площадка сокращала расходы на персонал — с начала года они снизились на 38%, до 3,7 млрд руб.

По мнению экспертов, учитывая ожидаемое снижение ключевой ставки, а также нынешнее сокращение остатков на клиентских счетах, ожидать роста процентных доходов к концу года не стоит. Зато, по мнению главного экономиста ИК «Ренессанс Капитал» Андрея Мелащенко, по итогам четвертого квартала 2025 года комиссионные могут обновить рекорд. «Облигации по-прежнему остаются отличной альтернативой банковским кредитам, и со временем спрос на размещения будет только увеличиваться, чему будет способствовать и медленное снижение ставки ЦБ»,— указывает Алексей Головинов. В то же время активность инвесторов на рынке акций по большей части зависит от геополитики, поэтому наращивание объемов торгов в этом секторе на данный момент находится под вопросом, считают участники рынка.

Андрей Ковалев