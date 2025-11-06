Банк России охладил эмитентов

Сохранение жесткой монетарной политики Банка России негативно отразилось на долговом рынке — по итогам октября 2025 года объем размещения корпоративных облигаций составил 653 млрд руб., что на 22% меньше, чем в сентябре. Из-за падения спроса инвесторов на облигации с постоянным купоном компании стали проводить размещения таких выпусков совместно с флоатерами, интерес к которым сохраняют банки. В ноябре интерес компаний к первичному облигационному рынку поддержит высокий объем погашений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Второй год подряд второй осенний месяц демонстрирует снижение активности эмитентов на долговом рынке. По данным Cbonds, в октябре 2025 года объем размещенных корпоративных облигационных выпусков составил 653 млрд руб., на 22% ниже результата сентября. Годом ранее снижение составляло 21% (до 503 млрд руб.). При этом год назад пассивное поведение корпоративных заемщиков в наибольшей степени определялось резким подъемом ключевой ставки — к концу октября она достигла 21%, тогда как в начале сентября составляла 18%. В этом году ЦБ вопреки ожиданиям инвесторов в середине сентября снизил ключевую ставку всего на 1 п. п., до 17%, которая продержалась фактически до конца октября.

В итоге на вторичном рынке произошло резкое падение цен долговых инструментов, усилившееся в начале месяца. 15 октября индекс корпоративных облигаций RUCBCPNS достиг 98,51 пункта, потеряв от уровня 12 сентября (дата заседания ЦБ) на 2,6%. «Рост ставок снизил интерес инвесторов к новым выпускам с фиксированными купонами, что, в свою очередь, повлияло на готовность эмитентов выходить на рынок»,— отмечает директор управления по работе на рынках долгового капитала Совкомбанка Никита Реук.

В таких условиях компании стали чаще размещать сразу по два выпуска с разными параметрами, чаще всего с постоянным и переменным купоном. По оценке “Ъ”, за месяц состоялось десять таких размещений. Таким образом эмитенты и организаторы размещений адаптируются под изменившийся рыночный спрос. «Возможно, часть эмитентов закрыла свои потребности в более благоприятный период — август-сентябрь. Остальные занимают выжидательную позицию, оценивая новые уровни доходности»,— отмечает господин Реук.

Еще одним важным изменением отчетного периода стало резкое падение объемов размещений квазивалютных облигаций. По оценке главного аналитика по долговым рынкам БК «Регион» Александра Ермака, за месяц состоялось лишь семь выпусков облигаций в иностранной валюте в эквиваленте 82,2 млрд руб. Это в четыре раза меньше результата сентября. Причем два выпуска были размещены в китайской валюте на 1 млрд CNY (16 млрд CNY в сентябре) и пять выпусков в долларах США на $0,88 млрд ($1,95 млрд в сентябре). Впрочем, как поясняет начальник управления рынков капитала Сбербанка Эдуард Джабаров, с начала года были реализованы сделки на более чем $16 млрд, что в определенной степени удовлетворило спрос на валютные инструменты среди инвесторов. «Уже с начала сентября мы наблюдали снижение спроса на валютные бумаги, так как ожидания по существенному росту курса доллара до 90–92 руб./$ не оправдались»,— отмечает господин Джабаров.

В целом основной вклад в общий объем размещений внесли компании реального сектора. Согласно оценке Александра Ермака, на этих эмитентов пришлось 61,4% всего объема размещений. Около 17% от общего объема размещения рублевых облигаций пришлось на финансовый сектор. «На семь крупных сделок (более 30 млрд руб.) пришлось около 44% от общего объема»,— отмечает господин Ермак.

Несмотря на решение Банка России по итогам октябрьского заседания снизить ставку на 50 базисных пунктов — до 16,5%, заметных изменений в динамике рынка его участники не ждут. Как отмечает Никита Реук, рынок сохранит высокую плотность размещений, особенно в сегменте качественных заемщиков и флоатеров. «Темпы снижения инфляции и оценки этих темпов со стороны ЦБ пока не формируют нового устойчивого консенсуса среди инвесторов по поводу существенного снижения ключевой ставки, а потому жду сохранения на рынке интереса к флоатерам» — отмечает господин Джабаров. Снижению активности будет мешать высокий объем погашений в ноябре, который, по оценке Александра Ермака, составит почти 900 млрд руб.

Виталий Гайдаев