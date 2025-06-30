Россияне проявили похвальную идентичность

План по развитию в россиянах чувства гражданской идентичности в 2024 году выполнен и перевыполнен, доложил 30 июня в Совете федерации руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов. Вместе с тем, по его словам, зафиксирован резкий рост попыток агрессивного внешнего информационно-психологического воздействия на россиян со стороны недружественных стран. Ответить на этот вызов сенаторы предложили введением наказания за репосты фейков, сгенерированных искусственным интеллектом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В Совете федерации (СФ) 30 июня обсудили ежегодный государственный доклад о реализации национальной госполитики РФ в 2024 году. Его на расширенном заседании комитета СФ по региональной политике представил глава Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов.

Он рассказал сенаторам, что в целом межнациональные отношения в прошлом году носили «стабильный и контролируемый характер», несмотря на попытки агрессивного внешнего информационно-психологического воздействия со стороны недружественных стран.

По данным государственной системы мониторинга, количество негативных информационных поводов, тиражируемых из-за рубежа, увеличилось в 16 раз, а всего в 2024 году выявлено свыше 35 тыс. подобных информповодов в сфере межнациональных отношений, доложил глава ФАДН. Наибольшее давление, по его словам, испытывают регионы Центральной России, Северного Кавказа и Поволжья, а ключевыми каналами распространения потенциально опасной информации остаются социальные сети и мессенджеры.

Поэтому, объяснил сенаторам господин Баринов, так важна оперативная реакция региональных властей на сообщения, получаемые благодаря системе мониторинга. Для этого в ФАДН разработали и утвердили регламент информационного взаимодействия в области профилактики и противодействия экстремизму, который уже закреплен в соглашениях с 88 регионами (не охваченной остается только Москва, с которой идет «диалог о формулировках» документа). Совместными с силовым блоком усилиями предотвращена эскалация большинства потенциальных конфликтных ситуаций, возбуждено 170 уголовных дел и 25 административных, отчитался глава агентства.

В целом же уровень общероссийской гражданской идентичности (доля жителей того или иного региона, независимо от национальной принадлежности, ощущающих свою принадлежность к гражданам России) превысил плановое значение, установленное профильной госпрограммой, и составил 92,6%. Наиболее высокий уровень идентичности — от 97,5% до 99,4% — отмечен в Калужской, Нижегородской, Омской, Новосибирской и Липецкой областях, самый низкий — от 85,5% до 87,7% — в Ингушетии, Чечне, Дагестане, Мордовии и Хакасии.

В прошлом году, напомнил Игорь Баринов, на реализацию государственной национальной политики было выделено более 3 млрд руб., и практически все они освоены.

Деньги тратились, в частности, на мероприятия по укреплению единства российской нации, поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов. Среди прочего, отчитался чиновник, сервис «Яндекс Переводчик» пополнился коми и тувинским языками. Кроме того, в прошлом году добавлены технологии синтеза и распознавания речи для башкирского и чувашского языков. Улучшен перевод для марийского и удмуртского, в активной фазе работа над абазинским, бурятским, карачаево-черкесским, ногайским, чеченским и эрзянским языками. Но, конечно, поддержка русского языка является безусловным приоритетом, заверил собравшихся глава ФАДН.

По словам аудитора Счетной палаты Натальи Труновой, из шести показателей госпрограммы «Реализация государственной национальной политики» в 2024 году не был достигнут только один: доля россиян, не испытывающих негативного отношения к иностранцам, должна была достигнуть 75,1%, но не поднялась выше 71,7%. С другой стороны, в ряде случаев плановые показатели в прошлом году были снижены по отношению к уже достигнутым.

Поэтому на самом деле положительную динамику продемонстрировал только один показатель — это количество выявленных межэтнических и межрелигиозных противоречий, отметила госпожа Трунова.

В свою очередь, сенатор Александр Высокинский пожаловался на то, что фейки генерируют не только враги, но и искусственный интеллект: например, даже нейросеть «Яндекса» по запросу «космонавт» показывает астронавтов с американским флагом. «Если мы не будем палкой бить за фейки, то все кому не лень будут репостить... Может, ввести ответственность? За репост фейка — три года общественных работ»,— предложил сенатор. «Мы — за, страна воюет и решения надо принимать жесткие»,— немедленно отреагировал Игорь Баринов. Правда, тут же добавил, что этот вопрос не в компетенции его ведомства, но как исполнитель он готов идею поддержать.

Анастасия Корня