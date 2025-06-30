Россияне проявили похвальную идентичность
Но их отношение к иностранцам оставляет желать лучшего
План по развитию в россиянах чувства гражданской идентичности в 2024 году выполнен и перевыполнен, доложил 30 июня в Совете федерации руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов. Вместе с тем, по его словам, зафиксирован резкий рост попыток агрессивного внешнего информационно-психологического воздействия на россиян со стороны недружественных стран. Ответить на этот вызов сенаторы предложили введением наказания за репосты фейков, сгенерированных искусственным интеллектом.
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
В Совете федерации (СФ) 30 июня обсудили ежегодный государственный доклад о реализации национальной госполитики РФ в 2024 году. Его на расширенном заседании комитета СФ по региональной политике представил глава Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов.
Он рассказал сенаторам, что в целом межнациональные отношения в прошлом году носили «стабильный и контролируемый характер», несмотря на попытки агрессивного внешнего информационно-психологического воздействия со стороны недружественных стран.
По данным государственной системы мониторинга, количество негативных информационных поводов, тиражируемых из-за рубежа, увеличилось в 16 раз, а всего в 2024 году выявлено свыше 35 тыс. подобных информповодов в сфере межнациональных отношений, доложил глава ФАДН. Наибольшее давление, по его словам, испытывают регионы Центральной России, Северного Кавказа и Поволжья, а ключевыми каналами распространения потенциально опасной информации остаются социальные сети и мессенджеры.
Поэтому, объяснил сенаторам господин Баринов, так важна оперативная реакция региональных властей на сообщения, получаемые благодаря системе мониторинга. Для этого в ФАДН разработали и утвердили регламент информационного взаимодействия в области профилактики и противодействия экстремизму, который уже закреплен в соглашениях с 88 регионами (не охваченной остается только Москва, с которой идет «диалог о формулировках» документа). Совместными с силовым блоком усилиями предотвращена эскалация большинства потенциальных конфликтных ситуаций, возбуждено 170 уголовных дел и 25 административных, отчитался глава агентства.
В целом же уровень общероссийской гражданской идентичности (доля жителей того или иного региона, независимо от национальной принадлежности, ощущающих свою принадлежность к гражданам России) превысил плановое значение, установленное профильной госпрограммой, и составил 92,6%. Наиболее высокий уровень идентичности — от 97,5% до 99,4% — отмечен в Калужской, Нижегородской, Омской, Новосибирской и Липецкой областях, самый низкий — от 85,5% до 87,7% — в Ингушетии, Чечне, Дагестане, Мордовии и Хакасии.
В прошлом году, напомнил Игорь Баринов, на реализацию государственной национальной политики было выделено более 3 млрд руб., и практически все они освоены.
Деньги тратились, в частности, на мероприятия по укреплению единства российской нации, поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов. Среди прочего, отчитался чиновник, сервис «Яндекс Переводчик» пополнился коми и тувинским языками. Кроме того, в прошлом году добавлены технологии синтеза и распознавания речи для башкирского и чувашского языков. Улучшен перевод для марийского и удмуртского, в активной фазе работа над абазинским, бурятским, карачаево-черкесским, ногайским, чеченским и эрзянским языками. Но, конечно, поддержка русского языка является безусловным приоритетом, заверил собравшихся глава ФАДН.
По словам аудитора Счетной палаты Натальи Труновой, из шести показателей госпрограммы «Реализация государственной национальной политики» в 2024 году не был достигнут только один: доля россиян, не испытывающих негативного отношения к иностранцам, должна была достигнуть 75,1%, но не поднялась выше 71,7%. С другой стороны, в ряде случаев плановые показатели в прошлом году были снижены по отношению к уже достигнутым.
Поэтому на самом деле положительную динамику продемонстрировал только один показатель — это количество выявленных межэтнических и межрелигиозных противоречий, отметила госпожа Трунова.
В свою очередь, сенатор Александр Высокинский пожаловался на то, что фейки генерируют не только враги, но и искусственный интеллект: например, даже нейросеть «Яндекса» по запросу «космонавт» показывает астронавтов с американским флагом. «Если мы не будем палкой бить за фейки, то все кому не лень будут репостить... Может, ввести ответственность? За репост фейка — три года общественных работ»,— предложил сенатор. «Мы — за, страна воюет и решения надо принимать жесткие»,— немедленно отреагировал Игорь Баринов. Правда, тут же добавил, что этот вопрос не в компетенции его ведомства, но как исполнитель он готов идею поддержать.