Армейцы наиграли на «Краснодар»

Первую полуфинальную пару Пути РПЛ нынешнего розыгрыша «Фонбет» Кубка России составили два гранда — «Краснодар» и ЦСКА. Краснодарцы в четвертьфинальном раунде легко справились с «Оренбургом», дважды обыграв его, во второй встрече — на своем поле со счетом 4:0. Армейцам в их противостоянии с формальным аутсайдером пришлось гораздо труднее. Проиграв на выезде первую встречу махачкалинскому «Динамо» — 0:1, они в Москве пропустили быстрый гол, но «на флажке» вырвали победу — 2:1, а затем дожали соперника в серии пенальти.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Футболисты ЦСКА (в красно-синей форме) вырвали победу у махачкалинского «Динамо» благодаря ударной концовке второго тайма и серии пенальти

Это был, так вышло, уже третий матч ЦСКА с махачкалинским «Динамо» в ноябре, и тех, кто переживает за московский клуб, он наверняка некоторое время наводил на тревожные мысли. Ну, например, о том, что под конец года такую хорошую команду накрыла все-таки усталость. Вот в субботу проиграли дерби не самому благополучному сейчас «Спартаку» в чемпионате, теперь мучаются в Кубке с оппонентом вроде бы гораздо ниже рангом. И дело было, конечно, не в том, что армейцы рано пропустили: угловой, незамысловатая, через вратарскую на дальнюю штангу подача, какой-то немного неловкий выход на перехват Игоря Акинфеева, заставивший вспоминать о его недавней травме и восстановлении после нее, удар оставшегося перед пустым углом монументального Андреса Аларкона. Дело было в их игре в принципе. Не чувствовалось в ней никакого, даже крохотного, надрыва. А ситуация ведь предполагала его наличие: нужно побеждать.

Но шло время, а ЦСКА был по-прежнему каким-то монотонным, как конвейер на автозаводе, в этом смысле уступая динамовцам слишком явно.

У тех наглость и уверенность рождали моменты. Штрафной в исполнении Хазема Мастури вынудил Акинфеева показать, что, может, форма у него сейчас и не идеальная, но вовремя и далеко прыгнуть за непростым мячом в угол он способен. Затем ему пришлось еще сложнее. Мохамед Аззи очутился в позиции совсем уж убойной. Акинфеев выкрутился, а через мгновение справился еще с добиванием.

Какие-то по-настоящему приятные глазу черты в армейском футболе проявились лишь ближе к перерыву. Одна атака была вообще безумно симпатичной — с мягким пасом через полполя от Родриго Вильягры, с четкой скидкой вбок принявшего его Кирилла Глебова. Атаке не хватило завершения. Завершать выпало Милану Гайичу, но он, находясь прямо перед воротами, уперся в выскочившего навстречу голкипера Давида Волка.

ЦСКА помогли перерыв, замены тренера Фабио Челестини и тот факт, что их соперники тоже, как выяснилось, не железные.

Во втором тайме динамовцы подсели так, что не обратить на это внимание было невозможно. Только что бодро носились по полю, а нынче уже с трудом отбиваются.

Прорвали армейцы их оборону благодаря классной — плотной, закрученной к линии вратарской — подаче Энрике Карму. Адресована она была уже выставлявшему вперед ногу Матии Поповичу, еще одному джокеру, освежившему основу. Но его опередил Аларкон, срезавший мяч в собственные ворота. Вышел у него, таким образом, своеобразный дубль — и чужим забил, и своим.

А вскоре разогнавшийся ЦСКА восстановил равновесие. Спасли хозяев угловой и высоченный прыжок Игоря Дивеева, после которого мяч достался Поповичу, с удовольствием вогнавшему его в створ и обеспечившему игре увлекательную развязку в виде серии пенальти. А в ней все решили мастерство Акинфеева, отразившего первый же одиннадцатиметровый, и невезение Волка. Махачкалинский голкипер, казалось, взял удар Матвея Кисляка, но мяч по заковыристой траектории из того угла, где его достали, завернул в противоположный.

В проходившем параллельно матче другой гранд РПЛ, «Краснодар», решил стоявшую перед ним нехитрую задачу без нервотрепки.

Он обыграл «Оренбург» в гостях — 3:1, а дома потратил меньше пяти минут на то, чтобы запас увеличить, открыв счет. Резкий выпад увенчался точным попаданием Никиты Кривцова, после которого игра резко повеселела, как это часто бывает в матчах, когда оба участника понимают расклад. Шансы появлялись и у тех и у других. Однако во втором тайме оренбуржцы внезапно катастрофически сникли. Краснодарцы трепали их, как хотели, и отправили в сетку ворот еще три мяча.

Победители этих двух встреч составили первую полуфинальную пару Пути РПЛ. Ее матчи пройдут уже в марте будущего года. Что касается «Динамо» и «Оренбурга», то они благодаря милосердному кубковому регламенту из турнира не вылетели, а опустились в нижнюю сетку, во второй четвертьфинальный этап Пути регионов.

Алексей Доспехов