Умер актер из «11 друзей Оушена» Майкл Делано

Сыгравший роль менеджера казино в фильме «11 друзей Оушена» актер Майкл Делано умер в возрасте 84 лет. Об этом сообщил журнал The Hollywood Reporter со ссылкой на его жену Джин Делано.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Warner Bros. Фото: Warner Bros.

По словам жены актера, господин Делано умер 20 октября в больнице Лас-Вегаса. У него случился сердечный приступ.

Майкл Делано начал сниматься в кино в 1960-х. По данным, первую свою роль он сыграл в эпизоде «Главного госпиталя» — одной из самых продолжительных американских мыльных опер. Его наиболее известная актерская работа — роль управляющего казино в «11 друзей Оушена» и «12 друзей Оушена» режиссера Стивена Содерберга.

Актер также снимался в сериале «Пожарная часть», вестерне «Кэтлоу», боевике «Коммандо» с Арнольдом Шварценеггером, драме «Новые центурионы». Он сыграл эпизодические роли в «Чудо-женщине» и «Ангелах Чарли». Всего за свою карьеру Майкл Делано успел сняться более чем в 70 фильмах.