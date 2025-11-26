Продажу билетов на поезда в Крым передумали приостанавливать

«Гранд Сервис Экспресс» возобновил ранее приостановленную продажу билетов на поезда «Таврия», идущие на Крымский полуостров. Об этом сообщила пресс-служба компании-перевозчика.

«Пауза в продажах была связана с корректировкой расписания движения поездов "Таврия" крымского направления на время плановых ремонтных работ на инфраструктуре»,— уточнили в компании.

По словам специалистов, на данный момент продажа билетов открыта на все поезда, кроме:

№195/196 Москва — Симферополь отправлением из Москвы с 15.02.26 по 21.03.26;

№316/315 Симферополь — Адлер отправлением из Симферополя и Адлера с 15.02.26 по 22.03.26.

Продажу билетов на эти направления планируют открыть в ближайшее время.

Ранее в компании заявили, что продажа билетов на десять поездов, курсирующих через Крым и Севастополь, будет приостановлена с января по апрель 2026 года из-за ремонта железнодорожной инфраструктуры, который включает обслуживание путей и контактной сети.

Александр Дремлюгин, Симферополь