В начале 2026 года временно отменят продажу билетов на десять поездов в Крым

В начале нового года будет приостановлена продажа билетов на некоторые поезда, курсирующие через Крым и Севастополь, на время проведения ремонта железнодорожной инфраструктуры. Об этом сообщили в железнодорожной компании «Гранд Сервис Экспресс».

«В связи с плановым ремонтом железнодорожной инфраструктуры, который включает обслуживание путей и контактной сети, с середины февраля 2026 года будет временно приостановлена продажа билетов на ряд поездов, курсирующих через Севастополь, Симферополь и другие пункты Крыма»,— уточнили в пресс-службе перевозчика.

По словам специалистов, работы проведут зимой, чтобы минимизировать влияние на пассажирские перевозки, однако из-за масштаба и сложности мероприятий на некоторые маршруты продажи билетов приостановят. В частности, временно закрыта продажа билетов на:

Поезд №7/8 Санкт-Петербург—Севастополь:

— с 14 февраля — отправление из Севастополя;

— с 15 февраля — отправление из Санкт-Петербурга.

Поезда №27/28, 67/68, 195/196 Москва—Симферополь;

Поезд №91/92 Москва—Севастополь: продажа приостановлена с 15 февраля.

Поезд №77/78 Санкт-Петербург—Симферополь (через Москву): продажа закрыта с 15 февраля в оба направления.

Поезд №75/76 Симферополь—Омск:

— с 15 января курсирует только до Тюмени;

— от Тюмени до Симферополя следует под номером 185/186;

— продажа билетов из Симферополя закрыта с 16 февраля;

— обычное расписание возобновится в апреле.

Поезд №141/142 Симферополь—Пермь:

— из Перми не следует;

— вместо него курсирует поезд №162/161;

— продажа из Перми закрыта с 14 февраля;

— восстановление графика — в апреле.

Поезд №315/316 Симферополь—Адлер: продажа билетов временно закрыта с 15 февраля в оба направления.

Поезд №327/328 Симферополь—Кисловодск: продажа закрыта с 16 февраля, отправление из Симферополя.

Штатное расписание планируют восстановить в апреле 2026 года.

Александр Дремлюгин, Симферополь