Гордума Воронежа запретила снимать депутатов на телефон

Депутаты Воронежской городской думы изменили положение об аккредитации журналистов на заседания. Теперь участвующим в них работникам СМИ запрещено фотографировать и снимать видео на мобильные устройства.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Воронежская городская Дума

Согласно принятому решению, аккредитованные журналисты могут вести съемку заседаний на профессиональную технику по согласованию с руководителем информационно-аналитического управления гордумы. При этом они обязаны сообщать название, тематику и дату выхода программ, для которых проводится съемка.

Решение об изменении порядка аккредитации было принято на третьем заседании нового созыва гордумы 26 ноября. Депутат от «Справедливой России» Артем Рымарь сообщил в своем Telegram-канале, что проголосовал против нового порядка, так как он усложнит работу журналистов. Перед началом заседания в зал не пропустили фотокорреспондента «Ъ-Черноземье» из-за отсутствия у него аккредитации. После принятия поправок в гордуме отметили, что съемка на мобильный телефон запрещается только при передвижении по залу, хотя в утвержденном порядке такого уточнения нет.

Порядок допуска журналистов в зал заседаний гордумы изменили после скандала, случившегося на первом заседании нового созыва 8 октября и активно растиражированного журналистами. Тогда после избрания председателем парламента военного летчика, участника боевых действий в Сирии и Героя России Андрея Дьяченко («Единая Россия») на пост его заместителя неожиданно попросился ветеран СВО Михаил Гамбург. Он резко раскритиковал действующего вице-спикера единоросса Олега Черкасова, обвинив однопартийца в поборах под предлогом предвыборных пожертвований, но поддержки у свежеизбранного руководства парламента не получил. На пост заместителя в итоге переизбрали господина Черкасова, а ветеран Гамбург покинул заседание в знак протеста.

Сергей Толмачев, Воронеж