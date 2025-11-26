Медведев провел совещание с МО о комплектовании ВС РФ контрактниками в 2026 году

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев провел совещание, посвященное вопросам комплектования ВС РФ военнослужащими по контракту на 2026 год. В обсуждении принимали участие полномочные представители президента в федеральных округах, руководство Министерства обороны, Министерства финансов и других заинтересованных ведомств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Как сообщил господин Медведев на платформе Мах, основное внимание было уделено планированию, распределению задач и уточнению подходов для предстоящего года. По итогам встречи был утвержден детальный план работы, который определяет дальнейшие действия всех профильных ведомств по обеспечению армии профессиональными кадрами.

Дмитрий Медведев отметил, что тема подготовки контрактников остается ключевой для оборонного блока, а совещания в расширенном формате позволяют заранее сформировать необходимые параметры комплектования. Итоговые решения будут приниматься в тесном взаимодействии между всеми задействованными структурами.