Страсти по «Щелкунчику»

Большой театр опубликовал график продаж билетов на главную сказку зимы. Они начнутся 2 декабря с 10 часов утра. Как и в прошлом году, билеты можно будет купить только онлайн, на официальном сайте или на аукционе из-за высокого спроса. После сообщения о датах сайт Большого начал работать со сбоями, отмечают зрители «Щелкунчика» со стажем. Многие из них уже начали готовиться к гонке за местами. Подробности — у Екатерины Вихаревой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юлия Морозова, Коммерсантъ Фото: Юлия Морозова, Коммерсантъ

Без физических касс, по паспорту и не больше четырех мест в одном заказе — с 2024 года правила оформления билетов на «Щелкунчика» в Большой не изменились. Всего в первый месяц зимы запланировано 18 представлений, в январе — 15. 2-го числа откроются продажи на постановки с 17-е по 20-е декабря. Самой желанной датой ожидаемо станет канун Нового года, купить билет на 31-е декабря можно будет с 5-го числа. Ценообразование будет динамическим: чем ближе к праздникам, тем дороже. При этом с цифровизацией квест «достать билеты на сказку Гофмана» проще не стал. Очереди с мороза переместились в онлайн, и сделать покупку можно, только если сильно повезет, поделилась прошлогодним опытом ведущая “Ъ FM” Дарья Надина: «Даже если ты ухватил билет, в момент, когда переходишь в корзину, он уже исчезает: его успел выкупить кто-то другой. В конечном итоге мне просто повезло. 19 декабря, накануне спектакля, в продаже появились билеты, которые были возвращены. Я купила один из них — четвертый ярус, первый ряд — за 10 тыс. руб. При этом довольно много билетов в партере остались нераспроданными на тот спектакль, на котором я была. Они стоили 50 тыс. руб. за штуку, и то ли уже ажиотаж спал, то ли желающих не нашлось, но в день спектакля в партере какая-то часть кресел оказались пустыми».

Схема в том году разочаровала поклонников балета с самого старта продаж. Сначала сайт временно не работал, а после билеты разлетелись за считанные минуты. Позже появлялись лишь единичные варианты. Часть мест на декабрьские спектакли будет доступна на аукционе, прием заявок уже стартовал. Он проходит на электронной платформе «Сбера». Шаг торгов не изменился: минимальный составляет 5 тыс. руб., максимальный — 50 тыс. руб. При этом больше четырех билетов в одни руки получить не удастся. В том году самый дорогой единичный вариант на «Щелкунчика» ушел на торгах за 75 тыс. руб., а стоимость комплекта из четырех мест превысила 1 млн руб. И этой зимой ждать низких цен не приходится, считает театральный критик Александр Колесников: «С одной стороны, я очень рад, что балет по-прежнему в чести у людей. Мне конечно бы хотелось, чтобы зал был полон. Что касается самой механики, что ли, попадания в Большой театр, то это, наверное, и есть то новое, что привносит в нашу жизнь "Щелкунчик". Хотелось бы, чтобы цифра проката не сказалась на качестве самой хореографии. В этом году, думаю, она подойдет к 800 спектаклям, а может быть, и больше. Жаль только, что это будет стоить больших денег».

С прошлой недели, пользуясь традиционным ажиотажем вокруг «Щелкунчика», мошенники начали создавать фейковые страницы ресурсов Большого и делать массовые рассылки с заманчивыми предложениями. Система аукциона в данном случае единственная надежная, но есть нюансы, говорит главный редактор агентства InterMedia Евгений Сафронов: «Активность населения в отношении новогодних мероприятий бьет все рекорды. Все хотят отдыхать, развлекаться, причем по полной программе, максимально качественно.

Спекулянты хорошо заработали. И театры, которые не ввели продажу по паспортам, видят ощутимый рост доходов. Перетекает аудитория к ним.

Аукцион — это единственный верный путь, но любая электронная система уязвима. Здесь надо говорить о том, что чем честнее будет аукцион, тем лучше, но идеально справедливых торгов мы не добьемся».

Для тех, кому в прошлом году не удалось попасть на «Щелкунчика» в театр, новогоднюю постановку крутили в кино и транслировали в VK. Повторят ли этот опыт, пока неизвестно, но реакцию балет на экранах вызвал неоднозначную.

Екатерина Вихарева