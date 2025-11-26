Прокуратура Джорджии сняла обвинения против Трампа во вмешательстве в выборы

Глава Совета прокуроров Джорджии Питер Скандалакис снял все обвинения против президента США Дональда Трампа и его сторонников по делу о вмешательстве в выборы. Господин Скандалакис заявил, что не нашел достаточных доказательств в пользу таких обвинений и назвал дальнейшее рассмотрение этого дела «непродуктивным».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Дело против господина Трампа и его сторонников возбудил в 2023 году прокурор округа Фултон Фэнни Уиллис. Он обвинил их в попытке вмешательства в президентские выборы в 2020 году. Ранее в ноябре текущего года господин Скандалакис взял на себя ведение этого дела, после того как господин Уиллис был отстранен, а другие прокуроры в Джорджии отказались им заниматься.

Как отмечает CNN, это дело против господина Трампа было «историческим», а его завершение «закрывает главу в судебном процессе, который в свое время рассматривался как серьезная угроза политическому будущему» нынешнего президента.

Яна Рождественская