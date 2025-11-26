Силовики обнаружили реабилитационный центр с 22 подростками в Екатеринбурге

22 несовершеннолетних в возрасте от 10 до 18 лет обнаружили силовики в трехэтажном коттедже в поселке Исеть в Екатеринбурге, сообщил начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых. По данным СМИ, там находился филиал реабилитационного центра Анны Хоботовой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: СУ СКР по Сверловской области Фото: СУ СКР по Сверловской области Следующая фотография 1 / 2 Фото: СУ СКР по Сверловской области Фото: СУ СКР по Сверловской области

По словам полковника Горелых, в коттедже работают инспекторы ПДН, участковые, сыщики подразделений по борьбе с экономическими преступлениями и в сфере наркобизнеса. Известно, что в центре были дети из Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра), Томска, Кировской и Свердловской областей. Детей туда привозили их законные представители.

«При внешнем осмотре детей следов побоев не обнаружено, но предстоит еще более тщательное обследование медиками. До окончания начавшегося разбирательства сотрудники полиции планируют поместить детей в один из ближайших детских центров»,— рассказал Валерий Горелых.

СУ СКР по Свердловской области организовал проверку сообщения о возможном нарушении прав несовершеннолетних. «В ходе проверки сотрудниками Следственного комитета принимаются меры к установлению и опросу очевидцев, выясняется правомерность нахождения детей в указанном помещении, выполняются иные мероприятия, чтобы дать ситуации надлежащую правовую оценку. По итогам проверки будет принято процессуальное решение»,— прокомментировал старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

Как сообщает корреспондент «Ъ-Урал» с места событий, в коттедже, где предположительно располагался реабилитационный центр, продолжают работать силовики, в доме горит свет, у ворот есть служебные машины.

Ранее в Подмосковье был также обнаружен реабилитационный центр, предположительно связанный с Анной Хоботой. Под арест отправили администратора действовавшего в Дедовске незаконного реабилитационного центра для детей с зависимостями и постоялицу учреждения. По данным правоохранителей, вместо оказания помощи сотрудники рехаба систематически избивали пациентов, морили голодом и издевались над ними.

Подробнее в материале «Ъ» — «Рехаб пыточного режима».

Полина Бабинцева, Артем Путилов