Средний чек аренды электросамокатов снизился в Москве, но вырос в регионах

В текущем сезоне средний чек на поездку на электросамокате в Москве снизился на 2%, в то время как в целом по России показатель увеличился на 5%.

По данным «Чек индекса», с января по 15 ноября 2025 года средний чек в столице составил 204 руб., что на 2% ниже показателя прошлого года. При этом количество чеков выросло на 7%. В то же время средний чек по РФ увеличился на 5% год к году, до 160 руб., а число покупок в сегменте выросло на 13%.

Снижение среднего чека в Москве обусловлено конкурентной борьбой между операторами и изменением тарифных моделей, ориентированных на увеличение частоты поездок. Пользователи все чаще используют самокаты как городской транспорт для коротких перемещений, а не для развлечений. Операторы планируют наращивать выручку и число поездок за счет экспансии в регионы.

