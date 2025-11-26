Кикшеринг докатился до транспорта

Высокая конкуренция и насыщенность рынка электросамокатов в Москве привела к снижению среднего чека на поездку в этом сезоне на 2%, в то же время в целом по России показатель рос на 5%. Кроме того, пользователи таких сервисов совершают все больше коротких поездок, используя самокаты как городской транспорт, а не развлечение. В будущем сезоне операторы кикшеринга будут наращивать выручку и число поездок за счет экспансии в регионы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

С января по 15 ноября (дата закрытия сезона проката в Москве) 2025 года средний чек по аренде электросамокатов в столице снизился на 2% год к году, до 204 руб., а число чеков выросло на 7%, подсчитали в сервисе «Чек индекс» по запросу “Ъ”. В то же время по РФ в целом средний чек увеличился на 5% год к году, до 160 руб., а число покупок в сегменте — на 13%, уточнили аналитики компании.

Средний чек в столице снизился из-за конкурентной борьбы между операторами и изменения тарифных моделей, которые стали более гибкими и ориентированными на увеличение частоты поездок, а не на стоимость одной аренды, поясняет директор практики по оказанию услуг компаниям автомобильной отрасли «ТеДо» Виктория Синичкина. В Москве самый зрелый и устойчивый рынок кикшеринга: здесь уже семь лет работают несколько крупных операторов, городом обеспечена высокая плотность парковок и инфраструктуры, подтверждает главный редактор «Трушеринга» и «Мобилити» Полина Волкова.

Снижение среднего чека в столице также связано с ростом доли коротких поездок «последней мили»: самокат все чаще используется как повседневный транспорт для кратких перемещений, а не для длительных прогулок, отмечает руководитель проектов Strategy Partners Владислав Карымов. Исследование «Мобилити» и 2ГИС показывает, что треть маршрутов, которые россияне строят в навигаторе,— до 3 км.

Возрастные ограничения способствовали тому, что самокаты из развлечения превратились в инструмент городской мобильности, отмечает партнер практики оценки бизнеса и активов Neo Елена Варламова.

В Москве более жесткая верификация пользователей, добавляет господин Карымов.

В этом году индустрия кикшеринга оказалась под временным давлением внешних факторов — плохая погода в ключевые месяцы сезона в Москве и ряде городов центральной России, сбои в работе мобильного интернета, говорят в Whoosh. Но, несмотря на это, по итогам сезона операторам удалось отыграть падение спроса в апреле—августе на 6% по всей России и на 10% в Москве (см. “Ъ” от 30 августа). Постоянные инфраструктурные и технологические улучшения (упрощение бронирования и эксплуатации) делают сервисы более доступными и удобными, считают в «Чек индексе».

Особенно это заметно в регионах: экспансия в новые города дает дополнительный объем спроса, отмечает Владислав Карымов. Например, в этом году «Яндекс Go» появился в Новосибирске, Нижнем Новгороде, Туле, Калуге, Адлере, Ставрополе и Астрахани. Кроме того, для повышения загрузки самокатов некоторые операторы каршеринга «тасовали» его между городами. Например, Whoosh релоцировал флот из городов, где есть сильные сбои мобильного интернета, в города, где таких проблем не наблюдается.

Операторы кикшеринга планируют в 2026 году расширять присутствие за пределами Москвы, развивая партнерства с городскими сервисами и бизнесами, отмечает Виктория Синичкина. Планы скорректированы с учетом текущих результатов: после умеренного снижения в сезоне 2025 года операторы делают ставку на региональную экспансию, уточняет она. Для преодоления больших расстояний в столице активно используют другие сервисы — каршеринг, такси и общественный транспорт, и с этой точки зрения в регионах потенциал развития кикшеринга больше, соглашается Елена Варламова. При этом в перспективе стоимость услуги кикшеринга, в том числе в Москве, может вырасти на 10% и более, что естественным образом приведет к увеличению среднего чека, резюмирует она.

Дарья Андрианова