Страховка сыграет на камеру

Полисы ОСАГО, оформленные до постановки машины на учет, грозят ошибочным штрафом. Автомобилисты, попавшие в ДТП, в ряде случаев не могут проверить наличие договора на официальном сайте Национальной страховой информационной системы (НСИС) по госномеру, выяснили «Известия». Система показывает отсутствие полиса ОСАГО, если он оформлен по VIN-номеру. Однако многие водители не знают о том, что после получения госномера его нужно внести в договор страхования ответственности.

Эксперты опасаются массовой рассылки штрафов законопослушным водителям, когда в следующем году заработает система фиксации этого нарушения с помощью дорожных камер. Постановления можно будет обжаловать, однако это может занять много времени, отмечает адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько: «Обжалование штрафа иногда может растянуться на долгие месяцы. Хотя бывают и другие ситуации, например, если при обжаловании штрафа, назначенного за проданный автомобиль, у вас есть все документы о продаже — договор, бумажный ПТС с отметками, акт приема-передачи, платежные документы, — можно подать жалобу через приложение "Госуслуги Авто", тогда никуда ходить не надо. Но это только в довольно очевидных и понятных ситуациях. Если же ситуация спорная, то, как правило, ГАИ такие жалобы не удовлетворяет, приходится идти в суд.

Штрафы за отсутствие ОСАГО обещают выписывать автоматически, и, конечно, будут проблемы, потому что абсолютно законно купленные полисы могут оказаться в базе не так быстро, как хотелось бы. Если вы машину купили, зарегистрировали, оформили полис ОСАГО, неизвестно, через какое время эта информация окажется в общей базе, пока все данные обновятся, можно поймать много штрафов. Вторая проблема заключается в том, что некоторые покупают полис ОСАГО на новый автомобиль, у которого еще нет госномера, поскольку он не зарегистрирован. Они тоже могут попасть на штраф, потому что система проверяет наличие полиса по госномеру, а если он в полис не вписан, то и в базе данных РСА по данному номеру полис не пробивается. Система должна действовать более грамотно и подробно: по госномеру пробивать VIN-код, по VIN-коду пробивать наличие полиса ОСАГО».

Штраф за отсутствие полиса ОСАГО составляет 800 руб., повторное нарушение — 3-5 тыс. руб. В середине ноября Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах за езду без ОСАГО только раз в сутки. Но проблема еще и в том, что все больше автомобилистов действительно отказываются от полисов, констатирует представитель страховой компании «Согласие» Дмитрий Черкасов: «Рост числа незастрахованных водителей напрямую связан с отменой с 1 марта 2025 года обязательной проверки полиса ОСАГО при регистрации автомобиля. Хотя эта мера упростила бюрократические процедуры для автовладельцев, она одновременно устранила ключевой административный барьер. Это привело к увеличению доли водителей без полисов. По оценкам РСА, до 10% автовладельцев в России сейчас не имеют обязательной страховки.

Основная сложность внедрения системы автоматической проверки ОСАГО через камеры заключается в необходимости интеграции различных информационных систем: НСИС, ГИБДД и ЦОДД.

Несмотря на готовность НСИС к взаимодействию, для полноценного запуска проекта требуется завершение технической доработки со стороны ГИБДД».

Система рассылки штрафов за езду без ОСАГО по всей России заработает в конце 2026 года, рассказал “Ъ FM” генеральный директор Национальной страховой информационной системы (НСИС) Николай Галушин. По его словам, анонсированных ранее предварительных уведомлений о необходимости купить полис на «Госуслугах» не будет, нарушителям начнут сразу присылать штрафы в виде писем. Глава организации также уверяет, что ошибочные постановления автовладельцам не грозят, потому что система будет получать данные в том числе из базы ГИБДД, где госномер привязан к VIN-номеру.

Юлия Савина