«МегаФон» стал лидером рынка частных LTE-сетей. В портфеле оператора 46 реализованных проектов, что составляет более 45% от всех коммерческих сетей в стране, говорится в исследовании ComNews. Стремительный рост рынка частных LTE-решений — закономерный ответ на возрастающую потребность бизнеса в надежной связи в условиях сложной промышленной среды. Предприятиям критически важна гарантированная пропускная способность для передачи данных с датчиков, видеопотоков и управляющих сигналов. Не менее существенна возможность изолировать сеть от публичного интернета для защиты критических данных и процессов.

Apple впервые за 14 лет становится лидером рынка смартфонов, обогнав своего главного конкурента Samsung по объемам поставок. Американская IT-корпорация готовится зафиксировать рост поставок смартфонов на 10%, тогда как корейский производитель — лишь на 4,5%.

Сбербанк обеспокоен трендом по оспариванию сделок на вторичном рынке жилья, когда продавцы под воздействием злоумышленников продают квартиру, а потом оспаривают сделку, и покупатель остается ни с чем. Сбербанк реализовал у себя сервис безопасной сделки. Все участники тщательно проверяются. Кроме того, банк оказывает юридическую поддержку и возмещение ущерба.