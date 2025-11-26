Турецкий суд приговорил журналиста к 4 годам тюрьмы за угрозы Эрдогану

Уголовный суд в Стамбуле приговорил оппозиционного журналиста Фатиха Алтайлы к 4 годам и 2 месяцам тюрьмы. Его признали виновным в публичном распространении угроз в адрес президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, пишут турецкие издания Hurriyet и TRT Haber.

21 июня Фатиха Алтайлы задержали в Стамбуле. Поводом стало высказывание, сделанное им за день до этого в авторской программе на YouTube. Во время обсуждения опроса, который, как сообщается, показал, что более 70% населения выступают против пожизненного президентства Реджепа Тайипа Эрдогана, журналист заявил, что турецкий народ всегда предпочитал контролировать власть.

«Этот народ задушил своего султана, когда тот был ему не по душе или не нужен. — сказал он — Немало османских султанов были убиты, задушены или их смерть была представлена как самоубийство» (цитата по ABC News).

Фатих Алтайлы отверг обвинения и объявил о планах обжаловать приговор. «Президент не из тех, кто боится, так почему же он должен бояться моего исторического примера? Это несправедливо по отношению как ко мне, так и к президенту. Президенту не на что жаловаться в моей речи»,— заявил журналист на заседании суда (цитата по Independent Turkce). Суд постановил оставить Фатиха Алтайлы под стражей до рассмотрения апелляции.

67-летний журналист вел YouTube-канал с почти 1,7 млн. подписчиков. В разные годы работал в турецких изданиях Cumhuriyet, Haberturk, Sabah.

Ярослав Фокин