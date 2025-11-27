Страхование увязалось за бизнесом в Азию

Один из крупнейших российских страховщиков — «Ингосстрах», который уже работает в Китае, Турции и странах СНГ, планирует открыть представительство во Вьетнаме. Фактически компания идет за российским бизнесом, прежде всего в сферах энергетики, сельского хозяйства и логистики, в условиях активного развития двусторонних отношений между странами. Создание представительства позволяет быстро и дешево начать работу за рубежом, однако потенциальная перестраховочная емкость на один договор страхования может быть меньше, чем в других странах.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Ингосстрах» (по итогам первого полугодия занимал третье место в сегменте «не жизни» со сборами 66,4 млрд руб., следует из данных «Эксперт РА») планирует открыть представительство во Вьетнаме, рассказали два источника “Ъ” на страховом рынке. Компания находится на стадии поиска сотрудников, в частности, для налаживания связей с местным регулятором, отметил один из собеседников “Ъ” из числа страховщиков. В «Ингосстрахе» не ответили на запрос “Ъ”.

«Ингосстрах» исторически работал на международных рынках. По словам профессора Финансового университета при правительстве РФ Александра Цыганова, компания восстанавливает практику наличия представительств в странах-партнерах, которая существовала в советское время.

В настоящее время у «Ингосстраха» есть представительства в Китае, Турции, Азербайджане и Казахстане. Эксперты отмечают, что в зоне коммерческих интересов участников рынка может быть перестрахование рисков, в зоне политических — создание бизнес-контактов в рамках развития сотрудничества с дружественными странами. В частности, СОГАЗ и «Росгосстрах» имеют представительства в КНР (см. “Ъ” от 31 августа 2023 года), «РЕСО-Гарантия» — в Белоруссии.

Открытие представительства «Ингосстраха» во Вьетнаме вписывается в стратегию расширения присутствия российских страховщиков на азиатских рынках, где наблюдается быстрый экономический рост и увеличение торговых связей с Россией, отмечает управляющий партнер IPM Consulting Анастасия Владимирова. По итогам 2024 года товарооборот между РФ и Вьетнамом вырос более чем на 20% и достиг $6 млрд. Комплексный план российско-вьетнамского сотрудничества на период до 2030 года включает увеличение взаимного товарооборота до $15 млрд.

Вьетнам выглядит привлекательным для российских компаний в сферах энергетики, сельского хозяйства и логистики. В этом году «Росатом Зарубежная генерация» и вьетнамская Power Engineering Consulting Joint Stock Company 2 начали сотрудничество по строительству первой в стране АЭС — «Ниньтхуан-1». По данным федерального центра «Агроэкспорт», за семь месяцев 2025 года экспорт российской сельхозпродукции вырос на 30%, до 170 тыс. тонн на сумму более чем $200 млн. В проектах «Росатома» или экспорте сельхозпродукции страхование рисков становится необходимым, поясняет Анастасия Владимирова.

Вместе с тем открытие представительства в другой стране — один из вариантов выхода компании на иностранный рынок, относительно простой и быстрый по сравнению с открытием филиала или дочерней компании, отмечает директор департамента аудита Kept Максим Присталов.

По оценке независимого финансового эксперта Андрея Бархоты, открытие представительства может обойтись в 100–300 млн руб., тогда как открытие филиала обойдется на 35–60% дороже из-за необходимости иметь больший штат сотрудников. Кроме того, как указывает гендиректор агентства «Бизнесдром» Павел Самиев, в случае представительства нет необходимости получать лицензию, нет жестких регуляторных требований по капиталу и резервам.

По оценке экспертов, потенциальная емкость Вьетнама составляет до 5 млрд руб. на один риск. Причем, по мнению господина Самиева, во Вьетнаме может быть проще получить перестраховочное покрытие, тогда как Китай, страны СНГ и другие дружественные страны не готовы брать российские риски.

Вместе с тем такие крупные компании, как «АльфаСтрахование» и «Сбербанк Страхование», не имеют зарубежных филиалов. Причин может быть несколько, в частности, специфика национальных рынков, продуктов и регулирования, недоверие к иностранным компаниям, недостаточная экспертиза в андеррайтинге зарубежных рисков, отмечает собеседник “Ъ” на страховом рынке. Впрочем, в мае этого года «Сбербанк Страхование» наряду с АСТК и «Югорией» получили аккредитацию в Индии, что позволяет судам, застрахованным в этих компаниях, заходит в порты этой страны.

Юлия Пославская, Ян Назаренко