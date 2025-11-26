ЦБ: декабрьское решение по ключевой ставке будет взвешенным

Банк России примет взвешенное решение по ключевой ставке, поскольку оно будет приниматься на основе всестороннего обсуждения, заявил заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин. Заседание совета директоров ЦБ по данному вопросу состоится 19 декабря.

«Решение по ключевой ставке будет взвешенным и будет приниматься в результате всестороннего обсуждения всех тех фактов и суждений по интерпретации этих фактов, которые состоятся на неделе»,— заявил господин Заботкин на открытой лекции для студентов экономического факультета МГУ.

Заместитель председателя ЦБ отметил, что процесс подготовки решения длится пять дней в ходе совместного обсуждения и сравнения позиций. Все обсуждаемые позиции «находят отражение» в документе «Резюме обсуждения ключевой ставки».

По словам господина Заботкина, он не знает точного решения Банка РФ, когда приходит на совещание в понедельник «недели тишины» (период до публикации решения Банка России по ключевой ставке, когда представители воздерживаются от публичных комментариев). Решение ЦБ по ключевой ставке зависит от того, какие предложения будут звучать убедительно, добавил он.

На заседании 24 октября Банк России понизил ключевую ставку до 16,5% годовых. Во время своего выступления на пресс-конференции председатель ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что снижение ключевой ставки в декабре не предопределено.