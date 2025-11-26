Дональд Трамп придумал новое название для своих сторонников

Президент США Дональд Трамп предложил новые названия для своих сторонников в Республиканской партии.

Фото: Anna Rose Layden / Reuters Дональд Трамп

В соцсети Truth Social он предложил называть «трамповских республиканцев «тепубликанцами» (Tepublican) и «тпубликанцами» (Tpublican).

Daily Beast отметило, что второй вариант — Tpublicans — будет особенно сложно произносить, из-за того что в нем появляется глухой альвеолярный взрывной согласный звук t, нехарактерный для английского языка.

Яна Рождественская