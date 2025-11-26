На достройку моста через Свиягу в Ульяновске намерены искать нового подрядчика

В связи с приостановкой действующим подрядчиком строительства моста через Свиягу в створе улиц Шевченко и Смычки заказчиком на сегодня прорабатывается вопрос о расторжении контракта. Об этом во вторник на заседании комитета по промышленности, строительству, транспорту и дорожному хозяйству заявил министр транспорта региона Евгений Лазарев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Министр отметил, что 1 декабря заканчивается срок контракта, и теперь наряду с расторжением через суд будет истребована сумма неотработанного аванса, а в начале 2026 года будут приняты меры для определения нового подрядчика. Он также пояснил, что ранее уже была предварительная договоренность с Росавтодором о переносе сроков окончания строительства моста на 2026 год, «но видно, что ситуация на объекте нисколько не меняется», и для сохранения сроков и выполнения задач нацпроекта региону придется использовать областные средства, которые будут запланированы на 2027 год».

Как ранее сообщал «Ъ», Госконтракт стоимостью 1,19 млрд руб. на строительство моста по итогам конкурса с ограниченным участием был заключен 19.11.2021 с ОАО «Хотьковский автомост» (г. Сергиев Посад Московской области), заказчик — ульяновское МБУ «Стройзаказчик». Контракт первоначально выполнялся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», затем — нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Согласно первоначальному тексту контракта, строительство моста должны были завершить в ноябре 2023 года (сам госконтракт действовал до 31 декабря 2023 года). На сегодня, согласно данным ЕИС «Закупки», цена контракта выросла до 1,803 млрд руб.

Сергей Титов, Ульяновск