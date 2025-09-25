В Ульяновске сорваны сроки строительства моста в рамках нацпроекта

Срок окончания строительства автомобильного моста через Свиягу в Ульяновске в створе улиц Шевченко и Смычки переносится еще на полгода от последнего переноса. Ранее планировалось сдать объект до конца года. В правительстве области считают, что переносы связаны с проблемами подрядчика (ОАО «Хотьковский автомост»), задержками зарплаты. При этом бухгалтерская отчетность компании за 2024 год показывает чистую прибыль более 1 млрд руб. В правительстве надеются, что если федеральный центр согласует сроки переноса, то штрафных санкций и возврата федеральных средств удастся избежать.

Окончание строительства моста через Свиягу в створе улиц Шевченко и Смычки в Ульяновске вновь переносится. Информация об этом прозвучала на заседании президиума совета по реформам, национальным и приоритетным проектам при губернаторе Ульяновской области, прошедшем под председательством первого зампреда облправительства Марины Алексеевой, сообщил источник «Ъ», знакомый с ситуацией.

По словам собеседника, на заседании было отмечено, что в Минтранс РФ направлено письмо с просьбой перенести срок завершения строительства на конец июня 2026 года.

Госконтракт стоимостью 1,19 млрд руб. на строительство моста 19.11.2021 по итогам конкурса с ограниченным участием был заключен с ОАО «Хотьковский автомост» (г. Сергиев Посад Московской области), заказчик — ульяновское МБУ «Стройзаказчик». Контракт первоначально выполнялся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», затем — нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Согласно первоначальному тексту контракта, строительство моста должны были завершить в ноябре 2023 года (сам госконтракт действовал до 31 декабря 2023 года). На сегодня, согласно данным ЕИС «Закупки», цена контракта выросла до 1,803 млрд руб.

Стоит отметить, что сроки строительства этого моста переносились неоднократно. Сначала на первый квартал 2024 года, затем – на 1 декабря 2024 года, затем – на лето 2025 года.

В марте этого года губернатор Ульяновской области Алексей Русских объявил на правительственном совещании, что переправу должны открыть летом 2025 года, однако этого не произошло. В августе глава Ульяновска Александр Болдакин объявил, что строительство моста движется к финалу. Сообщалось, что срок завершения работ по допсоглашению передвинут на 19 сентября 2025 года. Сейчас, согласно данным портала госзакупок, окончание работ по контракту установлено на 1 декабря 2025 года.

Дважды — в ноябре 2024 года и в апреле 2025 года — прокуратура Ульяновской области сообщала, что совместно с трудовой инспекцией проводит проверки по жалобам работников ОАО «Хотьковский автомост» о невыплате зарплаты. При этом по итогам 2024 года, согласно данным ФНС, компания имеет чистую прибыль 1,135 млрд руб. Подобные проблемы у подрядчика с выплатой заработной платы и срывом сроков строительства наблюдаются и в других регионах. Так, в августе этого года прокуратура Бурятии совместно с трудовой инспекцией выясняла причины невыплаты зарплаты работникам компании, занятым на строительстве третьего моста в Улан-Удэ.

Выяснить у заказчика причины переносов сроков окончания строительства моста через Свиягу не удалось. Руководитель МБУ «Стройзаказчик» Александр Шканов от комментариев отказался, заметив, что «если переносят, значит, на то есть свои причины».

Как пояснил «Ъ» собеседник, знакомый с ситуацией, на совещании президиума по реформам и нацпроектам докладчики сообщили, что по документам на сегодня исполнение контракта строительства моста составляет около 62%, по факту — около 68%. Очередной перенос сроков завершения строительства моста объясняли «проблемами подрядчика», у которого, судя по всему, не хватает оборотных средств, «что уже неоднократно приводило к задержкам заработной платы работников». Никаких кадровых решений по факту очередного срыва сроков на заседании президиума, по словам источника, принято не было, но обращено внимание на необходимость жесткого контроля за ходом всех работ по нацпроектам.

На вопрос «Ъ», не приведет ли очередной срыв сроков сдачи объекта к штрафным санкциям со стороны федерального центра и требованию возврата федеральных средств, первый зампред облправительства Марина Алексеева пояснила, что «президиум уполномочен рассматривать потенциальные риски реализации нацпроектов, и в связи с этим формирует план недопущения финансовых потерь для любого физического сценария проведения работ на объекте». «Если федеральный центр согласует перенос документального срока ввода объекта и окончательных финансовых расчетов на более поздний период, то это позволит исключить возврат федеральных средств и наложение штрафа»,— сказала вице-премьер.

