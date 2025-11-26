Петербуржец пострадал при квартирном пожаре на Бассейной улице

В пятом часу вечера 26 ноября в доме 3 по улице Бассейная загорелась трехкомнатная квартира, сообщает ГУ МЧС РФ по Петербургу.

Прибывшие на место пожарные вытащили из горящей комнаты площадью 11 кв. м петербуржца, он был немедленно доставлен в больницу. Справиться с огнем удалось чуть более чем за полчаса усилиями трех пожарно-спасательных расчетов.

Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что на Бассейной улице прорвало трубу с кипятком. В зоне ограничения теплоснабжения оказались более 20 домов. Из-за происшествия СПб ГКУ «Организатор перевозок» было вынуждено временно изменить маршруты автобусов.

Андрей Маркелов